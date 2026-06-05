Más de la mitad de los latinoamericanos deportados al Congo ya regresaron a sus países

Más de la mitad de los 15 latinoamericanos deportados en abril a la República Democrática del Congo bajo la ampliamente criticada ofensiva del gobierno de Trump contra los migrantes han regresado a sus países de origen, informaron el viernes el gobierno congoleño y una de sus abogadas.

Jueces de inmigración de Estados Unidos dictaminaron que probablemente enfrentarían persecución en sus países de origen.

El Congo es uno de al menos ocho países africanos con los que Estados Unidos ha alcanzado acuerdos de deportación a terceros países.

Bajo una serie de acuerdos a menudo secretos, el gobierno de Trump ha deportado a miles de personas a casi dos docenas de países que no son los suyos, según defensores. Abogados de inmigración denuncian que el gobierno utiliza las deportaciones a terceros países como un resquicio legal para obligar indirectamente a solicitantes de asilo a regresar a sus países de origen.

Alma David, una abogada radicada en Estados Unidos que representa a uno de los 15 migrantes, indicó que ocho deportados han regresado a sus países de origen en las últimas semanas.

Su clienta, una mujer colombiana que había descrito sus condiciones de detención en una entrevista con The Associated Press, permanece actualmente en el país de África central, precisó.

También sigue en el Congo otra colombiana, Adriana María Quiroz Zapata, pese a que un juez federal ordenó el mes pasado al gobierno de Trump que la llevara de regreso a Estados Unidos. Fue deportada al Congo aunque ese país se había negado a aceptarla porque no podía atender sus necesidades médicas.

Cuatro peruanos y tres colombianos regresaron a sus países a inicios de esta semana, con ayuda de la Organización Internacional para las Migraciones, explicó David.

Regresaron mediante el programa de Retorno Voluntario Asistido de la OIM, en el que la organización cubre los costos y la logística del viaje para los migrantes que consienten volver a sus países de origen, como alternativa a la deportación forzada.

La abogada sostuvo que tribunales federales de Estados Unidos habían concedido a los migrantes protecciones contra su expulsión a sus países de origen, al determinar que probablemente enfrentarían persecución si regresaban.

“El hecho de que hayan optado por regresar allí de todos modos plantea serias preocupaciones de que se sintieron acorralados porque no se les presentó ninguna alternativa viable”, declaró David.

La OIM ha dicho que los retornos voluntarios asistidos son “estrictamente voluntarios y se basan en un consentimiento libre, previo e informado”.

Un hombre colombiano regresó por su cuenta a su país de origen en los últimos días, comentó David.

“Estos acontecimientos confirman el carácter estrictamente transitorio, temporal y limitado en el tiempo de este mecanismo, tal como se anunció desde su puesta en marcha", indicó el gobierno congoleño en el comunicado. "En breve se producirán más salidas como parte de la implementación del acuerdo”.

El anuncio se produce el mismo día en que abogados presentaron un caso contra Guinea Ecuatorial ante el principal organismo de derechos humanos de África, en el que acusan a la nación de obligar a deportados desde Estados Unidos a regresar a sus países de origen en violación de sus derechos.

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El corresponsal Saleh Mwanamilongo en Bonn, Alemania, contribuyó a esta nota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.