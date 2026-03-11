Lores se van: Reino Unido expulsa a nobles con cargo hereditario en Parlamento tras 700 años

Siglos de tradición política británica llegarán a su fin en cuestión de semanas después de que el Parlamento votó a favor de expulsar a los aristócratas con puestos heredados en la Cámara de los Lores, que no es un órgano de elección popular.

Los miembros de la cámara alta retiraron sus objeciones a la legislación aprobada por la Cámara de los Comunes el martes por la noche, que expulsa a decenas de duques, condes y vizcondes que heredaron un escaño en el Parlamento junto con sus títulos aristocráticos.

El ministro de la Oficina del Gobierno, Nick Thomas-Symonds, manifestó que el cambio pone fin a “un principio arcaico y antidemocrático”.

“Nuestro Parlamento debe ser siempre un lugar donde se reconozcan los talentos y el mérito cuente", afirmó Thomas-Symonds. "No debería ser nunca una galería de redes de viejos amigos, ni un lugar donde los títulos, muchos de los cuales se otorgaron hace siglos, tengan poder sobre la voluntad del pueblo”.

La Cámara de los Lores desempeña un papel importante en la democracia parlamentaria británica ya que examina la legislación aprobada por la electa Cámara de los Comunes. Pero los críticos sostenían desde hacía mucho tiempo que es poco práctica y antidemocrática.

El caso de Peter Mandelson, quien renunció a la Cámara de los Lores en febrero tras las revelaciones sobre su amistad con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, volvió a centrar la atención en la cámara alta y en el problema del mal comportamiento de los lores.

La cámara cuenta actualmente con más de 800 miembros, lo que la convierte en el segundo órgano legislativo más grande del mundo por detrás de la Asamblea Popular Nacional de China.

Durante la mayor parte de sus 700 años de historia, sus miembros eran nobles —casi nunca mujeres— que heredaban sus escaños, junto con un puñado de obispos. En la década de 1950, se sumaron los “pares vitalicios” —políticos retirados, líderes cívicos y otras figuras destacadas designadas por el gobierno—, que ahora constituyen la gran mayoría de la cámara. Aproximadamente 1 de cada 10 miembros actuales son “pares hereditarios”.

En 1999, el gobierno laborista del entonces primer ministro Tony Blair expulsó a la mayoría de los 750 miembros por herencia, aunque se permitió que 92 permanecieran de manera temporal para evitar una rebelión de los aristócratas.

Han tenido que pasar 25 años para que el actual gobierno laborista del primer ministro Keir Starmer presentara una legislación para expulsar a los “hereditarios” restantes.

Los lores presentaron batalla, lo que obligó a alcanzar un compromiso que permitirá que un número no revelado de ellos se queden pasando a ser pares vitalicios.

El proyecto de ley se convertirá en ley una vez que el rey Carlos III la sancione —una formalidad—, y los pares hereditarios se marcharán al final del actual periodo de sesiones del Parlamento esta primavera.

El Partido Laborista sigue comprometido a reemplazar la Cámara de los Lores por una segunda cámara alternativa que sea “más representativa del Reino Unido”. Y si la experiencia sirve de guía, el cambio tardará en llegar.

“Así que aquí estamos, al final de más de siete siglos de servicio de los pares hereditarios en este Parlamento”, dijo Nicholas True, líder del opositor Partido Conservador en la Cámara de los Lores.

“Muchos miles de pares sirvieron aquí a su nación y se hicieron miles de mejoras a la ley", agregó. "No fue toda una historia estereotipada de reaccionarios vestidos de armiño. Muchas de esas personas, sin duda, tenían defectos, pero en su mayoría sirvieron a su nación con fidelidad y eficacia”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.