Ataque con dron causa al menos un muerto en República Democrática de Congo, según reportes

Una serie de explosiones atribuidas a drones causaron al menos un muerto el miércoles en un ataque que sacudió el centro de Goma, en República Democrática del Congo, según un portavoz del grupo rebelde M23 y residentes.

Los ataques con aviones no tripulados alcanzaron el lago Kivu y una residencia privada ubicada a unos 50 metros (164 pies) de la casa del expresidente congoleño Joseph Kabila Kabange.

El M23 culpó al gobierno del ataque. El gobierno no respondió a una solicitud de comentarios.

Según el M23, el ataque causó tres fallecidos, pero la cifra no se ha podido confirmar. Los residentes señalaron que solo habían visto un cadáver.

El portavoz del M23 y los residentes indicaron que Karine Buisset, una ciudadana francesa y empleada de UNICEF, estaba en la residencia y murió en el ataque.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó sus condolencias a la familia de la víctima.

“Pido respeto por el derecho humanitario y por el personal sobre el terreno que está comprometido con salvar vidas”, escribió en un mensaje en X.

Desde enero de 2025, los conflictos entre las fuerzas armadas congoleñas y el M23, respaldado por Ruanda, se han intensificado después de que el grupo arrasara la región oriental en ataques relámpago y se apoderara de ciudades clave. Un ataque con drones mató el mes pasado a un vocero y alto funcionario profundamente involucrado en las operaciones del grupo rebelde.

El conflicto, que continúa a pesar de la tregua negociada por Estados Unidos y Qatar, ha provocado una enorme crisis humanitaria, con al menos siete millones de desplazados.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.