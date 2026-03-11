Sudáfrica despliega tropas en Johannesburgo para combatir el crimen organizado

Sudáfrica desplegó soldados el miércoles en las calles de la ciudad más grande del país, después de que el presidente anunciara el mes pasado planes de que el ejército asistiera a la policía a combatir la violencia de las pandillas y la minería ilegal.

Los soldados fueron vistos en el suburbio de Riverlea, en Johannesburgo, en el primer gran despliegue desde que el presidente Cyril Ramaphosa afirmó en su discurso anual a la nación que el crimen organizado era la mayor amenaza para la democracia y el desarrollo económico de Sudáfrica.

La policía de Sudáfrica y el Departamento de Defensa, que supervisa a las fuerzas armadas, no proporcionaron de inmediato detalles sobre el despliegue.

Ramaphosa dijo en un aviso al presidente del Parlamento que 550 soldados participarían en un despliegue inicial en la provincia de Gauteng, que incluye Johannesburgo, para ayudar a combatir el crimen y preservar la ley y el orden. Ese despliegue duraría hasta finales de abril, dijo.

El gobierno planea un despliegue más amplio en cinco de sus nueve provincias, según detalles presentados por la policía al Parlamento. El despliegue se centrará en la minería ilegal en las provincias de Gauteng, Noroeste y Estado Libre, y en la violencia de las pandillas en las provincias de Cabo Occidental y Cabo Oriental .

Partes del despliegue nacional podrían durar más de un año, dijeron funcionarios policiales.

Sudáfrica tiene altas tasas de delincuencia violenta. La policía reportó 6.351 homicidios de octubre a diciembre de 2025, un promedio de casi 70 al día en un país de alrededor de 62 millones de personas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.