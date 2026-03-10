Misiones de observación electoral de UE y OEA dan parte de tranquilidad tras elecciones en Colombia

Las misiones de observación electoral de la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos dieron el martes en informes paralelos un parte de tranquilidad tras las elecciones legislativas que se realizaron en Colombia, cuya transparencia fue previamente cuestionada por el presidente Gustavo Petro.

La Misión Electoral de la Unión Europea aseguró en su informe preliminar que las elecciones fueron “transparentes” y bien organizadas, pese a cuestionamientos y desafíos de seguridad.

Previo a las votaciones Petro, primer izquierdista en gobernar Colombia, advertió un posible intento de fraude en las elecciones legislativas, en las que también se votaron consultas presidenciales de las que resultaron elegidos tres candidatos del centro, la centroizquierda y la derecha.

El mandatario ha insistido en que no confía en los software usados en las elecciones, recordando que en las elecciones legislativas del 2022 su movimiento político, Pacto Histórico, tuvo una diferencia de más de 390.000 votos nuevos luego del escrutinio. Ha pedido que los sistemas sean propiedad exclusiva del Estado y no de privados.

Esteban González Pons, jefe de la misión de la UE, dijo a la prensa que en las elecciones el software funcionó y no han recibido ninguna reclamación. Agregó que la Registraduría, encargada de la logística de las elecciones, respondió a las dudas con “transparencia e información”, permitiendo que los partidos inspeccionaran el código fuente del software.

Por su parte, la Misión de la OEA dijo que tomó nota sobre los pronunciamientos de altos funcionarios del gobierno que cuestionaron la integridad del sistema electoral y señaló que la inspección del software fue permitida con poco tiempo disponible para que se atendieran las eventuales observaciones de los técnicos.

Recomendó que para la primera vuelta presidencial a celebrarse el 31 de mayo las fuerzas políticas, el gobierno y la autoridad electoral dialoguen para “reafirmar la confianza pública particularmente en relación con la transparencia de los sistemas" de la Registraduría.

La OEA indicó que la jornada transcurrió con “tranquilidad” en la mayor parte del país, aunque presentó algunos “incidentes aislados” en los departamentos de Meta y Bolívar, en el centro y norte del país, por acción de grupos armados ilegales.

La UE aseguró que la presencia de armados ilegales en zonas rurales afectó la campaña electoral contribuyendo a la violencia y “limitó la libertad de campaña y podría haber afectado a la votación en esas zonas”.