Lo que hay que saber sobre la crisis política en Francia

La última crisis política de Francia se alivió —por ahora— cuando el primer ministro Sébastien Lecornu sobrevivió a dos votos consecutivos de censura el jueves, evitando otro colapso gubernamental y dando al presidente Emmanuel Macron un respiro antes de una lucha aún más dura sobre el presupuesto nacional.

El peligro inmediato puede haber retrocedido, pero el problema central sigue muy presente. La segunda economía más grande de la eurozona sigue siendo dirigida por un gobierno minoritario en un parlamento fragmentado donde ningún bloque o partido tiene mayoría.

Cada ley importante ahora depende de acuerdos de último minuto, y la próxima prueba es un plan de gastos que debe aprobarse antes de fin de año.

El drama en el parlamento

El jueves, los legisladores en la Asamblea Nacional de 577 escaños rechazaron una moción de censura presentada por el partido de extrema izquierda Francia Insumisa. Los 271 votos fueron 18 menos de los 289 necesarios para derribar al gobierno.

Una segunda moción del partido de extrema derecha Reagrupamiento Nacional también fracasó.

Si Lecornu hubiera perdido, Macron solo habría enfrentado opciones poco apetecibles: convocar nuevas elecciones legislativas, intentar encontrar otro primer ministro —el quinto de Francia en apenas un año— o quizás incluso renunciar él mismo, lo cual ha descartado.

Cómo llegó Francia aquí

La decisión de Macron de disolver la Asamblea Nacional en junio de 2024 le salió mal, desencadenando elecciones legislativas que llenaron la poderosa cámara baja con opositores al líder francés pero sin producir un ganador absoluto.

Desde entonces, los gobiernos minoritarios de Macron han buscado intercambiar apoyo proyecto por proyecto y han caído en rápida sucesión.

Eso choca con la arquitectura de la Quinta República, fundada en 1958 bajo Charles de Gaulle.

El sistema fue construido para una presidencia fuerte y mayorías parlamentarias estables, no para el regateo de coaliciones o una cámara fragmentada.

Ya que ningún bloque tiene una mayoría absoluta de 289 escaños, la maquinaria está funcionando en contra de su diseño, convirtiendo grandes votaciones en momentos de suspenso y planteando preguntas existenciales sobre la gobernanza de Francia.

Para votantes y observadores, es angustioso. Francia, una vez un modelo de estabilidad en la eurozona, ahora se tambalea de crisis en crisis, poniendo a prueba la paciencia de los mercados y aliados.

Una ley de pensiones se volvió clave

Para despojar votos de la oposición, Lecornu ofreció ralentizar la implementación de la ley que eleva la edad de jubilación de 62 a 64 años.

La propuesta podría retrasar la ley aproximadamente dos años, aliviando la presión a corto plazo sobre las personas que se acercan a la jubilación mientras se mantiene el objetivo final intacto.

El gobierno estima el costo a corto plazo del retraso en 400 millones de euros (430 millones de dólares) para el próximo año y 1.800 millones de euros (1.900 millones de dólares) para 2027, diciendo que encontrará compensaciones.

Para muchos en Francia, las pensiones tocan una fibra sensible: la ley de 2023 desencadenó protestas masivas y huelgas que dejaron montones de basura pudriéndose en las calles de París.

El gobierno entonces utilizó el Artículo 49.3 —un poder constitucional especial que permite a un primer ministro aprobar una ley sin votación parlamentaria. Pero la oposición solo se endureció.

La próxima pelea presupuestaria

Con el respiro del jueves, el gobierno de Macron tiene algo de margen de maniobra. Se traslada la batalla al presupuesto de 2026, con un debate que se abre el 24 de octubre.

Lecornu ha prometido no usar el Artículo 49.3 para aprobar un presupuesto sin votación, lo que significa que no habrá atajos: cada línea debe ganar apoyo en una cámara fracturada.

El gobierno y sus aliados tienen menos de 200 escaños. Para una mayoría, necesitan el apoyo de la oposición.

Esa matemática hace que los socialistas, con 69 legisladores, y los republicanos conservadores, con 50, sean sumamente influyentes. Pero su respaldo no está garantizado, a pesar de que ambos prestaron apoyo a Lecornu contra las mociones de censura del jueves.

Los socialistas dicen que el borrador del presupuesto aún carece de “justicia social y fiscal”.

Déficit, deuda y el debate sobre el impuesto a los ricos

El déficit de Francia se sitúa cerca del 5,4% del PIB. El plan es llevarlo al 4,7% el próximo año con restricción del gasto y cambios fiscales dirigidos mientras se intenta proteger el crecimiento.

La izquierda está preparando un nuevo impulso para hacer pagar a los más ricos.

El gobierno rechaza ese camino y prefiere pasos más estrechos y de menor rendimiento, incluidas medidas sobre sociedades de cartera.

Los analistas predicen duras negociaciones sobre congelaciones de beneficios, deducibles médicos más altos y ahorros exigidos a las autoridades locales, cada concesión arriesgando votos en un flanco incluso mientras los gana en otro.

El futuro de Macron

El reloj está corriendo: Contra un plazo presupuestario de fin de año, el gobierno debe mostrar cómo pagará por la desaceleración de las pensiones y negociar, en paralelo, con los socialistas y conservadores sobre impuestos y gastos.

Para el presidente, el éxito significaría demostrar que Francia puede aprobar un presupuesto creíble y comenzar a controlar su déficit sin una fuerza procedimental extraordinaria.

Si las conversaciones se rompen —sobre pensiones, impuestos o gastos— el gobierno de Lecornu podría colapsar y al final del año, Francia podría encontrarse de nuevo donde comenzó: estancada.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.