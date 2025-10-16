Primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, supera moción de censura en el Parlamento

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, sobrevivió el jueves a una moción de censura que podría haber acabado con su frágil nuevo gobierno y sumido al país en un caos político aún mayor.

La votación en la Asamblea Nacional despeja el camino para que el asediado Lecornu enfrente lo que podría ser un desafío aún mayor: lograr que el presupuesto para 2026 de la segunda mayor economía de la Unión Europea pase por la poderosa pero profundamente dividida cámara baja del Parlamento antes de fin de año.

La supervivencia de Lecornu también evita la necesidad inmediata de que el presidente, Emmanuel Macron, disuelva de nuevo la Asamblea Nacional y convoque elecciones legislativas anticipadas, una opción arriesgada que el líder francés había indicado que podría tomar si Lecornu caía.

