Líderes mundiales se reúnen en Egipto para respaldar el acuerdo de alto el fuego en Gaza

Los presidentes de Estados Unidos y Egipto copresidían el lunes una reunión de líderes mundiales denominada "Cumbre por la Paz" para apoyar el fin de la guerra de más de dos años entre Israel y Hamás en Gaza, tras un acuerdo de alto el fuego.

Israel y Hamás no tienen contactos directos y no se esperaba que asistieran a la cumbre del lunes. La oficina del primer ministro israelí dijo que Benjamin Netanyahu no viajará al lugar debido a una festividad judía.

Israel ha rechazado cualquier papel en Gaza para la Autoridad Palestina respaldada internacionalmente, cuyo líder, Mahmoud Abbas, llegó el lunes por la tarde al complejo turístico egipcio del mar Rojo en Sharm el Sheij antes de la reunión.

La cumbre se producía después de que Hamás liberase a 20 rehenes israelíes vivos restantes e Israel comenzara a liberar a cientos de palestinos de sus prisiones, pasos cruciales después de que comenzara un alto el fuego el viernes.

Pero quedan grandes preguntas sin respuesta sobre lo que sucederá a continuación, aumentando el riesgo de volver a la guerra, incluso cuando el mundo impulsa la paz.

Una nueva página

La oficina del presidente egipcio, Abdul Fatá el Sisi, dijo que la cumbre aspira a "poner fin a la guerra" en Gaza e "inaugurar una nueva página de paz y estabilidad regional" en línea con la visión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las dos partes se vieron presionadas por Estados Unidos, países árabes y Turquía para acordar la primera fase del alto el fuego negociado en Qatar.

En marzo, Egipto propuso un plan posguerra para Gaza que permitiría a sus 2,3 millones de personas permanecer allí. En ese momento, era una contrapropuesta a un plan de Trump para despoblar el territorio.

Los dos líderes copresidiendo la cumbre internacional señalan que están trabajando juntos en un camino a seguir.

Antes de la reunión, el ministro de egipcio de Exteriores dijo que también era crucial que Israel y Hamás implementaran completamente la primera fase del acuerdo para que las partes, con respaldo internacional, puedan comenzar negociaciones sobre la segunda fase.

El éxito de la visión de Trump para la paz en Oriente Medio es su compromiso continuo con el proceso, incluida la aplicación de presión sobre las partes, el compromiso e "incluso el despliegue sobre el terreno" con fuerzas internacionales que se espera lleven a cabo tareas de mantenimiento de la paz en la próxima fase, dijo el ministro egipcio de Exteriores, Badr Abdelatty.

"Necesitamos el compromiso estadounidense, incluso el despliegue sobre el terreno, para identificar la misión, tarea y mandato de esta fuerza", dijo Abdelatty a The Associated Press.

Abordar directamente los problemas restantes en profundidad es poco probable en la reunión, que se espera que dure unas dos horas. Se espera que El Sissi y Trump emitan una declaración conjunta después de que termine.

Según los términos de la primera fase, las tropas israelíes se retiraron de algunas partes de Gaza, permitiendo que cientos de miles de palestinos en Gaza regresaran a sus hogares desde áreas que se vieron obligados a evacuar. Los grupos de ayuda se están preparando para llevar grandes cantidades de ayuda que se mantuvieron fuera del territorio durante meses.

Desafíos críticos por delante

Las negociaciones tendrán que abordar los temas del desarme de Hamás, la creación de un gobierno posguerra para Gaza y el alcance de la retirada de Israel del territorio. El plan de Trump también estipula que socios regionales e internacionales trabajarán para desarrollar el núcleo de una nueva fuerza de seguridad palestina.

Abdelatty dijo que la fuerza internacional necesita una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para respaldar su despliegue y mandato como fuerza de paz.

Otro tema importante es recaudar fondos para la reconstrucción de Gaza. El Banco Mundial y el plan de posguerra de Egipto estiman las necesidades de reconstrucción y recuperación en Gaza en 53.000 millones de dólares. Egipto planea albergar una futura conferencia de reconstrucción.

Antes de que se acordara la tregua, Israel y Hamás, enemigos acérrimos que tienen poca confianza el uno en el otro y varias negociaciones fallidas detrás de ellos, mantuvieron negociaciones en Doha, la capital de Qatar, a través de conversaciones indirectas, con Egipto y Qatar como mediadores.

Irán, un principal respaldo de Hamás, tampoco asiste a la cumbre en Egipto, ya que la República Islámica se encuentra en uno de sus momentos más débiles desde su revolución de 1979. Los funcionarios iraníes retrataron el acuerdo de alto el fuego como una victoria para Hamás.

Sin embargo, el acuerdo subrayó la influencia menguante de Irán en la región y revivió las preocupaciones sobre un posible conflicto renovado con Israel mientras aún lucha por recuperarse de la guerra de 12 días en junio.

Una función estatal

Es probable que la cumbre en Egipto vea a los líderes mundiales elogiar el impulso de Trump para el alto el fuego. Por su parte, El Sissi casi con certeza está aliviado de que los planes para despoblar la Franja de Gaza hayan sido descartados.

También asistirán el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani. Turquía, que albergó a líderes políticos de Hamás durante años, desempeñó un papel clave en la consecución del acuerdo de alto el fuego.

El rey Abdalá de Jordania está entre los asistentes esperados. Su país, junto con Egipto, entrenará a la nueva fuerza de seguridad palestina.

Alemania, uno de los más fuertes respaldos internacionales de Israel y principales proveedores de equipo militar, planea estar representada por su canciller, Friedrich Merz. Ha expresado preocupación por la conducta de Israel en la guerra y su plan para una toma militar de Gaza.

El primer ministro británico, Keir Starmer, está entre los líderes asistentes. Ha dicho que se comprometerá a aportar 20 millones de libras británicas (27 millones de dólares) para ayudar a proporcionar agua y saneamiento para Gaza y dijo que Reino Unido albergará una conferencia de tres días para coordinar planes para la reconstrucción y recuperación de Gaza.

El secretario general de la ONU, António Guterres, el presidente de la Unión Europea, António Costa, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también acudirán.

El lugar

Sharm el Sheij, el complejo turístico del mar Rojo en la punta de la península del Sinaí, ha sido sede de muchas negociaciones de paz en las últimas décadas.

La ciudad fue brevemente ocupada por Israel durante un año en 1956. Después de que Israel se retiró, una fuerza de paz de las Naciones Unidas fue estacionada allí hasta 1967, cuando el presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, ordenó a los cascos azules que se retiraran, un movimiento que precipitó la Guerra de los Seis Días ese año.

Sharm el Sheij y el resto de la península del Sinaí fueron devueltos a Egipto en 1982, tras un tratado de paz de 1979 con Israel.

Aunque ahora es más conocido por sus lujosos complejos turísticos de playa, sitios de buceo y tours por el desierto, el balneario también ha albergado muchas cumbres de paz y rondas de negociaciones entre Israel y los palestinos bajo el presidente Hosni Mubarak, derrocado en 2011, así como otras conferencias internacionales.

La reunión del lunes es la primera cumbre de paz bajo El Sissi.

El Deeb contribuyó desde El Cairo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.