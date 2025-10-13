Muere un policía en Pakistán mientras las autoridades intentan frenar una marcha propalestina

La policía de Pakistán se enfrentó con miles de manifestantes durante una marcha en apoyo a los palestinos el lunes, en la que al menos un agente murió y decenas resultaron heridos, según dijeron la policía y testigos.

El jefe de la policía de Punjab, Usman Anwar, afirmó que los manifestantes abrieron fuego contra las autoridades, matando al agente e hiriendo a otros. No confirmó bajas entre los manifestantes, pero el partido político Tehreek-e-Labbaik Pakistan, o TLP, dijo en un comunicado que muchos de sus seguidores también fueron asesinados o heridos.

Videos publicados por TLP el lunes mostraron varios vehículos en llamas, incluido un camión que transportaba a funcionarios del partido que lideraban lo que han llamado la "larga marcha", que comenzó en el este de Pakistán el viernes con planes de dirigirse desde Lahore hacia la capital, Islamabad.

La marcha ha resultado en violencia entre autoridades y manifestantes. La policía arrestó a más de 100 personas durante una protesta el sábado.

Los últimos enfrentamientos del lunes comenzaron cuando los manifestantes intentaron retirar contenedores de mercancías colocados por la policía para bloquear las carreteras. Los seguidores se enfrentaron con la policía en Lahore y luego acamparon en la cercana ciudad de Muridke antes de reanudar la marcha.

Antes del amanecer del lunes, TLP distribuyó un video del jefe del partido, Saad Rizvi, instando a las fuerzas de seguridad a dejar de disparar y diciendo que estaba listo para negociar. Se oían disparos de fondo mientras Rizvi se dirigía a los seguidores.

Rizvi fue uno de los heridos el lunes, según TLP.

Los manifestantes estaban decididos a realizar una manifestación propalestina frente a la embajada de Estados Unidos en Islamabad y la policía fue atacada cuando intentaba dispersar a la multitud, según Anwar, quien dijo que aún estaban evaluando los daños.

La embajada de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad la semana pasada antes de la marcha, advirtiendo sobre posibles interrupciones y exhortando a los ciudadanos estadounidenses a actuar con precaución.

El TLP, conocido por organizar manifestaciones disruptivas y a veces violentas, ha generado reacciones mixtas en internet. Algunos en Pakistán han acusado al gobierno de reaccionar de manera exagerada a la marcha al bloquear carreteras principales incluso antes de que comenzara la protesta.

El viceministro del Interior de Pakistán, Talal Chaudhry, dijo durante el fin de semana que no entendía por qué TLP optó por la violencia en lugar de celebrar la paz en Gaza.

El TLP ganó prominencia en las elecciones de Pakistán de 2018 al centrar su campaña en el único tema de defender la ley de blasfemia del país, que prevé la pena de muerte para cualquiera que insulte al Islam. Desde entonces, el partido ha organizado manifestaciones violentas, principalmente contra la profanación en el extranjero del libro sagrado del Islam, el Corán.

El partido ha realizado manifestaciones propalestinas en los últimos años en Lahore y otras ciudades. Esta marcha pretendía llegar hasta la embajada de Estados Unidos para expresar apoyo a los palestinos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.