Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Trump advierte que podría enviar misiles Tomahawk a Ucrania si Moscú no resuelve la guerra pronto

Darlene Superville
Domingo, 12 de octubre de 2025 17:58 EDT
TRUMP-RUSIA
TRUMP-RUSIA (AP)

El presidente Donald Trump advirtió el domingo a Rusia que podría enviar misiles Tomahawk de largo alcance a Ucrania si Moscú no resuelve pronto su guerra.

“Podría decir: ‘Miren, si esta guerra no se va a resolver, les voy a enviar Tomahawks’”, declaró Trump el domingo a la prensa a bordo del Air Force One mientras volaba hacia Israel. "El Tomahawk es un arma increíble, muy ofensiva. Y, honestamente, Rusia no necesita eso".

Agregó: "Podría decirles que si la guerra no se resuelve, bien podríamos hacerlo, o tal vez no, pero podríamos hacerlo. Creo que es apropiado mencionarlo".

Los comentarios de Trump se produjeron después de sostener una conversación telefónica con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

___

Relacionados

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in