Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Decenas de heridos, dos en estado crítico, tras un choque entre trenes rápidos en Eslovaquia

Associated Press
Lunes, 13 de octubre de 2025 07:48 EDT
ESLOVAQUIA-CHOQUE DE TRENES
ESLOVAQUIA-CHOQUE DE TRENES (AP)

Dos trenes rápidos colisionaron en el este de Eslovaquia el lunes, hiriendo a decenas de pasajeros, incluidos dos en estado crítico, según informaron las autoridades.

El accidente ocurrió cerca de la ciudad de Rožňava poco después de las 10 de la mañana, según informaron los Ferrocarriles Eslovacos.

La policía eslovaca indicó que se estimaba que había unos 80 pasajeros a bordo, pero no ofrecieron más detalles de inmediato.

El Ministro del Interior, Matúš Šutaj Eštok, afirmó que dos de los heridos estaban en estado crítico, mientras que las otras lesiones no eran graves.

Las imágenes de la colisión mostraban la parte delantera de una locomotora gravemente dañada, mientras que el otro tren descarriló.

Relacionados

Las autoridades han abierto una investigación sobre la causa del accidente. Šutaj Eštok sugirió que podría deberse a un error humano.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in