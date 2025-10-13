Decenas de heridos, dos en estado crítico, tras un choque entre trenes rápidos en Eslovaquia

Dos trenes rápidos colisionaron en el este de Eslovaquia el lunes, hiriendo a decenas de pasajeros, incluidos dos en estado crítico, según informaron las autoridades.

El accidente ocurrió cerca de la ciudad de Rožňava poco después de las 10 de la mañana, según informaron los Ferrocarriles Eslovacos.

La policía eslovaca indicó que se estimaba que había unos 80 pasajeros a bordo, pero no ofrecieron más detalles de inmediato.

El Ministro del Interior, Matúš Šutaj Eštok, afirmó que dos de los heridos estaban en estado crítico, mientras que las otras lesiones no eran graves.

Las imágenes de la colisión mostraban la parte delantera de una locomotora gravemente dañada, mientras que el otro tren descarriló.

Las autoridades han abierto una investigación sobre la causa del accidente. Šutaj Eštok sugirió que podría deberse a un error humano.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.