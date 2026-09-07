Criminal de guerra Mladic es enterrado como héroe en Serbia pese a advertencias de la UE

Ratko Mladic, el comandante serbobosnio que murió cuando cumplía cadena perpetua por crímenes de guerra, fue enterrado el lunes con honores militares y con multitudes presentes, al tiempo que Serbia desafiaba las advertencias de la Unión Europea contra permitir un homenaje público al hombre declarado culpable del primer caso de genocidio en el continente desde la Segunda Guerra Mundial.

Miles de dolientes comenzaron a llegar temprano a la pequeña Iglesia Ortodoxa Serbia de San Lucas, en Belgrado, para rendir homenaje a Mladic cuando su cuerpo era velado. Mladic todavía es visto como un héroe por muchos serbios. Su gorra de oficial militar y su sable descansaban sobre el ataúd, flanqueado por hombres con uniformes de faena.

El jefe de la Iglesia Ortodoxa Serbia, el patriarca Porfirije, encabezó el oficio fúnebre, y soldados del ejército serbio trasladaban el ataúd de Mladic cubierto con la bandera al cementerio, en medio de aplausos de los dolientes y de una orquesta militar que tocaba. Medios progubernamentales transmitieron la ceremonia en vivo.

El líder nacionalista serbobosnio Milorad Dodik y el embajador de Rusia en Serbia, Alexander Botsan-Kharchenko, estuvieron entre los presentes en el funeral.

Mladic murió a los 84 años el 27 de agosto en La Haya, Países Bajos, donde cumplía cadena perpetua. Fue condenado en 2017 por orquestar la masacre de más de 8.000 hombres y niños musulmanes en Srebrenica en 1995; el asedio de años a la capital bosnia, Sarajevo; y otros crímenes de guerra, incluida la instalación de campos de concentración para civiles no serbios detenidos y soldados enemigos.

Desde que murió Mladic, sus admiradores nacionalistas han realizado vigilias, pintaron una serie de murales en Belgrado con su imagen y encendieron bengalas en su honor. La noche del domingo, aficionados al fútbol exhibieron una enorme imagen de Mladic y corearon su nombre en un partido en Belgrado.

Madres de Srebrenica: ¡Es una vergüenza!

En Bosnia, el grupo Madres de Srebrenica, que reúne a familiares de las víctimas, instó a la Unión Europea a reaccionar, al afirmar que el funeral de Mladic “amenaza con convertirse en la mayor concentración fascista en Europa en los últimos 70 años”.

“La glorificación del genocidio no es honor, es una vergüenza”, manifestaron en X.

Srebrenica, un “refugio seguro” de la ONU para los bosníacos (musulmanes bosnios), terminó siendo tomada por los serbios, que obligaron a hombres y niños a desnudarse, los mataron y arrojaron sus cuerpos con excavadoras a fosas comunes.

El servicio exterior de la Unión Europea señaló en un comunicado que “cualquier glorificación de criminales de guerra, la negación del genocidio y el revisionismo contradicen los valores europeos más fundamentales y no tienen cabida en la Unión Europea ni en los países candidatos a la Unión Europea”.

“Nos solidarizamos con todas las víctimas, los sobrevivientes y sus familias que sufrieron crímenes de guerra en los países de la antigua Yugoslavia”, indicó el comunicado.

Para Milan Dobric, un doliente que viajó desde Kosovo para el funeral, Mladic “fue un hombre que lo dio todo en su vida por el pueblo serbio”. Dobric dijo estar “contento de que esta mañana la gente esté viniendo a rendir un respeto especial”.

Presidente serbio dice que concentración es reacción a presión occidental

Aunque los arreglos del funeral fueron realizados formalmente por la familia de Mladic, el gobierno serbio también envió un avión la semana pasada para llevar sus restos a Belgrado, y soldados cargaron su ataúd envuelto en la bandera nacional. El sábado se celebró una conmemoración militar en una sede oficial del ejército serbio.

El presidente populista Aleksandar Vucic, un exultranacionalista que apoyó las políticas expansionistas de Serbia durante la guerra, describió el funeral como un “desahogo emocional” que “no tiene nada que ver” con si el gobierno serbio lo aprobó o no.

Serbia es un país candidato a la membresía de la Unión Europea y ha enfrentado fuertes críticas por honrar a Mladic tras su muerte.

Marta Kos, la comisaria de ampliación del bloque, canceló una próxima visita a Serbia en señal de protesta, al sostener que “la glorificación en torno a su muerte es incompatible con los valores sobre los que se construye el camino hacia la Unión Europea”.

Serbia, que respaldó a las fuerzas serbobosnias durante la guerra, se mantiene desafiante respecto de su papel en tiempos de guerra y acusa a Occidente de un sesgo antiserbio.

“Nosotros (los serbios) hemos sido perseguidos y hostigados durante 30, 40 años... siempre culpables pase lo que pase”, afirmó Vucic. Agregó que “la gente simplemente ya no lo va a tolerar”.

Vucic, que no asiste al funeral, ya había acusado previamente a Kos de mentir. El presidente serbio ha intensificado su retórica antioccidental de cara a unas elecciones parlamentarias anticipadas previstas para el próximo mes.

Varios otros funcionarios europeos se sumaron a las críticas a Serbia, junto con líderes regionales y familiares de las víctimas de Mladic de la guerra en Bosnia. El conflicto dejó más de 100.000 muertos y más de 1 millón de personas sin hogar antes de terminar en 1995 con un acuerdo de paz negociado por Estados Unidos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.