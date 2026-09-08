La UE advierte de una nueva amenaza terrorista: jóvenes que buscan emoción en la violencia

Un cuarto de siglo después de los ataques de Al Qaeda contra Estados Unidos, los grupos yihadistas siguen representando una gran amenaza para la seguridad en Europa, pero ha surgido un nuevo peligro impulsado sobre todo por jóvenes en internet, y las autoridades están preocupadas.

El tamaño exacto de la red tras lo que se ha descrito como extremismo violento nihilista no está claro. Pero investigadores policiales de nueve países europeos encontraron unas 4.340 direcciones web URL vinculadas a “The COM”, como se ha dado en llamar a la comunidad en línea, durante una campaña para desarticularla en junio y julio.

“Es violencia por la violencia”, declaró a The Associated Press Bartjan Wegter, coordinador de la Unión Europea para la lucha contra el terrorismo, en una entrevista antes del 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre contra Nueva York y Washington en 2001.

En conjunto el año pasado, se reportaron 45 atentados terroristas en 10 de los 27 países de la UE, aunque ninguno fue un incidente importante con víctimas masivas. Aproximadamente la mitad fueron frustrados o fracasaron, pero seis personas murieron. En total, 486 personas sospechosas de vínculos con el terrorismo fueron detenidas en 21 países miembros, según la agencia policial de la UE, Europol.

Los grupos yihadistas —a menudo guiados o inspirados por redes fuera de Europa— instigaron 24 de los ataques y representaron más del 70% de las detenciones.

De todos los detenidos, alrededor de un tercio tenía menos de 18 años, en su mayoría varones.

Europol no lleva estadísticas sobre el extremismo violento nihilista porque las definiciones difieren y los actos pueden encajar tanto en la categoría de delincuencia común como en la de terrorismo.

Pero en Finlandia en 2025, un chico de 16 años apuñaló a tres compañeras estudiantes. Presuntamente compartió un “manifiesto” en grupos de WhatsApp, grabó el ataque en Snapchat y pidió en redes sociales que alguien guardara y le entregara el video tras su liberación.

En el “manifiesto”, dijo que quería hacer algo “significativo” y “emocionante”. Según un documento de la UE sobre la amenaza emergente de la violencia extremista nihilista, no se indicó ningún motivo político para su ataque.

Violencia como forma de entretenimiento

“Es, en gran medida, una fascinación por la violencia. Es violencia como medio para afirmarse, como medio para ganar estatus en esas comunidades en línea”, explicó Wegter a AP. “No hay un vínculo directo con una ideología”.

En Italia el año pasado, un chico de 15 años planeó un asesinato para ganar notoriedad en internet, señalaron las autoridades. Guardaba imágenes y videos de agresiones, asesinatos, tiroteos escolares y pornografía infantil en su smartphone.

Wegter indicó que este tipo de incidentes, que han ido en aumento desde hace dos o tres años, no son aislados, sino que están organizados por redes en línea que “a menudo están impulsadas por jóvenes, para jóvenes, y con frecuencia involucran a chicos jóvenes”.

Añadió que “conducen a violencia fuera de internet. Hemos visto apuñalamientos, un joven apuñalando a una persona mayor sin motivo alguno”.

Este tipo de ataques son difíciles de prevenir o rastrear. A menudo involucran a “jóvenes que por lo general no tendrán antecedentes penales, que no dejan huellas más que quizá en línea, pero entonces a menudo es detrás de muros y comunidades cifradas”, señaló Wegter.

Conspirar en línea para cometer delitos en el mundo real

Entre los grupos que más están en el radar de las autoridades figura 764, fundado por un estadounidense que abandonó los estudios en secundaria, Bradley Cadenhead. Cumple una condena de 80 años de prisión por pornografía infantil y delitos sexuales, pero el grupo sigue funcionando.

En Alemania el año pasado, un hombre de 20 años considerado un miembro destacado de 764 enfrentó 123 cargos por actos de “un nivel inimaginable de brutalidad e inhumanidad”, incluidos asesinato, violación y abuso sexual de menores, según el documento de la UE.

A diferencia de hace 25 años —cuando extremistas, en su mayoría de Arabia Saudí, entraron en Estados Unidos y se entrenaron para convertirse en pilotos letales—, la amenaza terrorista que enfrenta Europa hoy está organizada principalmente en línea.

“El entorno en línea, con todas las cosas buenas que aporta, sigue siendo demasiado permisivo”, sostuvo Wegter. Lo describió como “un tubo de ensayo para la conexión entre distintas amenazas”.

Privacidad frente a seguridad con el auge de la IA

Los defensores de la privacidad insisten en que las personas tienen un derecho fundamental a comunicarse sin intrusiones injustificadas. Acusan a las autoridades y a algunas empresas de socavar las protecciones mediante programas espía y otros métodos.

Pero Wegter afirmó que “nuestras fuerzas del orden deben estar equipadas con los instrumentos y herramientas para hacer frente a la amenaza tal como existe hoy”. Señaló que el 85% de las investigaciones se desarrolla en el entorno digital. “Significa que tenemos que adaptarnos a eso”.

Para el propio diplomático neerlandés, eso implica hablar más con autoridades y organizaciones de otros países, en particular aquellos que estos grupos utilizan como retaguardia. “Porque lo que ocurre fuera de nuestras fronteras repercute en nuestra seguridad”, incluido lo que se amplifica en línea, manifestó.

Europol indicó que los delincuentes emplean imágenes y audio para crear y editar propaganda, incluso mediante imágenes manipuladas, memes y archivos GIF. También se utilizaron bots manejados con IA para impulsar el reclutamiento y promover ideologías terroristas, mientras que se emplearon aplicaciones impulsadas por IA para investigar y preparar ataques.

“El tipo de contenido violento, el contenido que incita a la violencia, la propaganda, los manuales, las tácticas, todo lo que está disponible, se ve enormemente amplificado por la IA”, afirmó Wegter.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.