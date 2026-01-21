Legisladores de la UE votan para bloquear acuerdo con Mercosur por preocupaciones legales

Legisladores de la Unión Europea votaron el miércoles para bloquear un importante acuerdo de libre comercio con el grupo Mercosur de países sudamericanos debido a preocupaciones sobre la legalidad del arreglo.

En una votación en Estrasburgo, Francia, los legisladores aprobaron por un estrecho margen enviar el acuerdo al tribunal superior de Europa para que dictamine si está en línea con los tratados del bloque. Los legisladores votaron con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones.

El tan buscado acuerdo de libre comercio, cuyo desarrollo tomó 25 años, fue firmado con gran fanfarria el sábado. Tenía como objetivo fortalecer los lazos comerciales ante el creciente proteccionismo y las tensiones comerciales en todo el mundo.

Apoyado por los países ganaderos de Sudamérica e intereses industriales europeos, tiene como objetivo eliminar gradualmente más del 90% de los aranceles a bienes que van desde la carne argentina hasta los automóviles alemanes, creando una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo y bajando costos para más de 700 millones de consumidores.

Francia, el principal productor agrícola de Europa, quería protecciones más fuertes para los agricultores y ha buscado retrasar el pacto.

La Comisión Europea dijo que lamenta la decisión del parlamento. La asamblea no puede votar para aprobar el pacto hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya dictaminado, y esto podría llevar meses.

Sin embargo, la poderosa rama ejecutiva de la UE puede aplicar provisionalmente el acuerdo hasta ese momento. Se espera que los líderes europeos analicen el camino a seguir en una cumbre de emergencia que se realizará el jueves y se centrará en las relaciones transatlánticas.

En una publicación en redes sociales, el canciller alemán Friedrich Merz describió la decisión del parlamento de la UE como “lamentable”.

“Subestima la situación geopolítica. Estamos convencidos de la legalidad del acuerdo. No más retrasos. El acuerdo debe aplicarse provisionalmente ahora”, escribió.

Se considera que la ratificación está prácticamente garantizada en Sudamérica, donde el acuerdo cuenta con un amplio apoyo.

El Mercosur está compuesto por las dos economías más grandes de la región, Argentina y Brasil, así como Paraguay y Uruguay. Bolivia, el miembro más reciente del bloque, no está incluida en el acuerdo comercial, pero podría unirse en los próximos años. Venezuela ha sido suspendida y no está incluida en el acuerdo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.