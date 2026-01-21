Accidente de tren de cercanías en Barcelona corta el servicio después de otro choque letal en España

El servicio de cercanías en la región de Cataluña, en el noreste de España, estaba suspendido el miércoles después de que uno de sus trenes se estrelló la noche anterior cerca de Barcelona, según las autoridades.

Al menos una persona murió y otras 37 resultaron heridas en el siniestro. Equipos de operarios trabajaron durante la noche para completar las labores de rescate. El tren chocó contra un muro de contención que cayó sobre las vías.

Mientras, los rescatistas seguían buscando más víctimas entre los escombros de un accidente letal en el servicio de alta velocidad el domingo en la región sureña de Andalucía, a unos 800 kilómetros (497 millas) de distancia. Al menos 42 personas que iban a bordo de los dos trenes fallecieron. El país estaba en el segundo de los tres días de luto declarados por las autoridades.

Los servicios de emergencia en Cataluña indicaron que de los 37 heridos por el choque del martes por la noche, cinco estaban graves. Los bomberos dijeron que la mayoría de los heridos viajaban en el primer vagón del tren y que se había evacuado a todos los pasajeros.

“Todo mi cariño y solidaridad con las víctimas y sus familias”, escribió el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en un mensaje en X tras enterarse del siniestro en Barcelona.

Aunque la red de trenes de alta velocidad española suele funcionar sin problemas y, al menos hasta el domingo, había sido sinónimo de confianza, los servicios de cercanías presentan más problemas de fiabilidad. Pese a esto, los accidentes con heridos o muertos no son habituales en ninguno de los dos casos.

El tren de cercanías se estrelló cerca de la localidad de Gelida, a unos 37 kms (23 millas) de Barcelona.

El operador ferroviario español, Adif, dijo que es probable que el muro de contención colapsara debido a las fuertes lluvias que azotaron la región noreste de España esta semana.

Naishadham informó desde Madrid.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.