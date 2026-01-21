Funcionario UE dice que las amenazas de Trump desafían la seguridad y prosperidad de Europa

Las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de anexionar Groenlandia e imponer aranceles a los partidarios del territorio ártico representan un desafío para la seguridad, los principios y la prosperidad de Europa, dijo el miércoles un alto funcionario de la UE.

"Todas estas tres dimensiones están siendo puestas a prueba en el momento actual de las relaciones transatlánticas", afirmó el presidente del Consejo Europeo, António Costa. Ha convocado una cumbre de emergencia de los 27 líderes nacionales de la UE en Bruselas el jueves.

La determinación de Trump de "adquirir" la isla rica en minerales en la región ártica, por lo que él alega son razones de seguridad, ha socavado la confianza en Estados Unidos entre los aliados en Europa y Canadá.

Dinamarca enfureció a Trump después de enviar una fuerza militar de "reconocimiento" a Groenlandia, un territorio semiautónomo danés. Un pequeño número de tropas de varias naciones europeas se sumó, y Dinamarca está considerando una presencia militar a largo plazo allí.

Costa dijo que los líderes de la UE están unidos en "los principios del derecho internacional, la integridad territorial y la soberanía nacional", algo que el bloque ha subrayado al defender a Ucrania contra la invasión de Rusia, y que ahora se ve amenazado en Groenlandia.

En un discurso ante los legisladores de la UE en Estrasburgo, Francia, también enfatizó que sólo "Dinamarca y Groenlandia pueden decidir su futuro".

Insistió en que "más aranceles socavarían las relaciones transatlánticas y son incompatibles con el acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos". Los legisladores deben respaldar ese acuerdo hecho en julio pasado, pero han amenazado con no hacerlo debido a las amenazas de aranceles de Trump.

Costa afirmó que "estamos listos para defendernos, a nuestros estados miembros, a nuestros ciudadanos, a nuestras empresas, contra cualquier forma de coerción. Y la Unión Europea tiene el poder y las herramientas para hacerlo".

Las amenazas de Trump sobre Groenlandia han llevado a la acción a los líderes de la UE, que están replanteándose sus relaciones con Estados Unidos, su aliado de larga data y el miembro más poderoso de la OTAN.

"La apaciguamiento siempre es un signo de debilidad. Europa no puede permitirse ser débil, ni contra sus enemigos, ni contra su aliado", publicó el martes en las redes sociales el primer ministro polaco Donald Tusk, durante mucho tiempo un firme defensor de los fuertes lazos transatlánticos.

"El apaciguamiento no significa resultados, solo humillación. La asertividad y la autoconfianza europeas se han convertido en la necesidad del momento", escribió Tusk.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien gestiona el comercio en nombre de los países de la UE, advirtió que el bloque está "en una encrucijada". Si llegan los aranceles, dijo, "estamos completamente preparados para actuar, si es necesario, con unidad, urgencia y determinación".

En Estrasburgo, dijo a los legisladores que la comisión está trabajando en "un aumento masivo de la inversión europea en Groenlandia" para fortalecer su economía e infraestructura, así como en una nueva estrategia de seguridad europea.

La seguridad alrededor de la isla misma debería ser reforzada con socios como el Reino Unido, Canadá, Noruega e Islandia, entre otros, dijo Von der Leyen.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.