Ladrones roban 4 cuadros de Renoir en un museo de Francia, valuados en millones

Dos ladrones cortaron una reja, treparon por una ventana y se llevaron el martes cuatro pinturas valiosas de Renoir en un pequeño museo del artista en Francia, pero abandonaron dos de las obras de arte en su huida, dijeron las autoridades. Los investigadores lanzaron una búsqueda nacional de los perpetradores.

Toda la operación duró menos de tres minutos y apuntó a las obras más valiosas del Museo Renoir en la localidad de Cagnes-sur-Mer, dijo la fiscalía regional.

El suceso evocó recuerdos dolorosos del espectacular robo de las joyas de la corona en el Museo del Louvre en París el año pasado y reavivó los llamados a una mejor seguridad y una mejor financiación para los numerosos sitios culturales, grandes y pequeños, que salpican el paisaje de Francia.

El alcalde de Cagnes-sur-Mer, Bryan Masson, estimó el valor de las obras de Renoir robadas el martes en 9 millones de euros (10,5 millones de dólares), pero expertos en robo de arte advirtieron que serán extremadamente difíciles de vender.

El Museo Renoir se encuentra en la última casa del pintor Pierre-Auguste Renoir, donde vivió antes de su muerte en 1919. Es la atracción turística más famosa de Cagnes-sur-Mer, situada entre Cannes y Niza en la costa mediterránea.

Un grupo de ladrones “bien equipados” y “bien informados” entró al museo por el jardín, dijo Masson a los periodistas.

Cortaron una reja con un cuchillo o una sierra eléctrica, entraron al museo por la planta baja y luego cortaron los clips que aseguraban los marcos de las obras de arte, señaló el alcalde en declaraciones difundidas por la emisora local Ici Azur.

El sistema de alarma del museo se activó a las 5:48 de la mañana y la policía llegó cinco minutos después, dijo el alcalde. Su rápida llegada “obligó a los ladrones a huir a prisa y limitó la magnitud del robo”, dijo el alcalde en un comunicado escrito enviado a The Associated Press.

Dos de las obras robadas fueron encontradas abandonadas en el jardín del museo — “Retrato de Madame Pichon” y “Coco leyendo”, ambas de Renoir— , dijo la fiscalía en un comunicado. Las otras dos siguen desaparecidas: “Retrato de Madame Colonna Romano” y “Joven junto al pozo”.

Al menos dos de las obras robadas tienen un historial controvertido.

Se cree que “Joven junto al pozo” fue saqueada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, y fue recuperada en Baviera en 1949 y llevada de vuelta a Francia, según la base de datos del Ministerio de Cultura francés sobre arte saqueado.

Un oficial alemán en París entregó “Coco leyendo” a un soldado alemán al final de la guerra con órdenes de llevarla a Alemania, según la base de datos. El soldado más tarde se la entregó a un sacerdote alemán, que la entregó a un museo de Berlín en 1972. El gobierno alemán la devolvió a Francia en 1994.

El museo tenía 12 obras de Renoir en total, dijo el alcalde. El museo permaneció cerrado el martes mientras avanzaba la investigación.

La fiscalía de Marsella abrió una investigación por robo por una banda organizada. La oficina nacional para el tráfico de bienes culturales se sumó a la investigación.

“Este incidente debería servir como advertencia sobre la protección de nuestros museos”, dijo el alcalde.

El experto en robo de arte James Ratcliffe, del Art Loss Register, dijo a la AP que la falta de financiación es el principal problema que enfrentan los museos en todas partes, no sólo en Francia. Y los museos más pequeños están especialmente expuestos debido a sus finanzas limitadas.

“El robo del Louvre ha demostrado a todos los que tienen intención criminal que los museos son objetivos potencialmente fáciles”, explicó. “La gente está mirando a los museos de manera diferente”.

A diferencia del robo del Louvre y otros recientes en museos que apuntaron a oro o joyas que pueden fundirse o recortarse, el hurto de los Renoir deja a los ladrones en un aprieto.

“Aunque las (pinturas) son valiosas, y probablemente tendrán siete cifras asociadas a ellas en términos del valor financiero, tratar de encontrar un comprador que pague eso va a ser casi imposible para ellos”, señaló Ratcliffe.

“A menos que tengan un plan para eso de antemano, no van a poder simplemente ir a un comerciante de arte y decir: ‘Mire, tengo estos dos bonitos Renoir, ¿le gustaría comprarlos?’”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.