La ultraderecha europea apoya a Orbán mientras las elecciones en Hungría lo ponen a prueba

Los líderes de más de una docena de partidos europeos de extrema derecha se reunieron en la capital de Hungría el lunes en una muestra de apoyo al primer ministro Viktor Orbán, una figura nacionalista apreciada por conservadores de Estados Unidos y de Europa, cuyo desempeño en una elección crucial en abril podría marcar el rumbo futuro del movimiento.

Orbán, quien recuperó el poder en Hungría en 2010, desde hace tiempo ha sido considerado una figura clave de la extrema derecha global, mucho antes de que el presidente estadounidense Donald Trump, entrara en la contienda presidencial de 2016.

Los éxitos políticos del líder húngaro —cuatro victorias electorales consecutivas, su amplio control de las instituciones del gobierno húngaro, los medios y el ámbito académico, y su énfasis en los valores familiares— llevaron a muchos en Estados Unidos y Europa a verlo como un ejemplo brillante del dominio de la extrema derecha.

Pero, a tres semanas de que los húngaros acudan a las urnas, la mayoría de las encuestas muestran que Orbán va por detrás de un rival de centroderecha, una señal de que su reinado de 16 años, y su influencia sobre el movimiento conservador, podrían estar llegando a su fin.

Kim Lane Scheppele, profesora de sociología y asuntos internacionales en la Universidad de Princeton, señaló que, si bien Orbán ha “acumulado una enorme cantidad de poder en Europa” y se ha convertido en uno de los favoritos del movimiento MAGA de Trump (Make America Great Again, Hacer a Estados Unidos Grande de Nuevo) tiene mucho en juego en la próxima elección.

“Hungría es una especie de prueba de concepto de que el tipo de política MAGA puede funcionar”, afirmó Scheppele. “Si Orbán pierde, entonces pierde parte de ese brillo”.

Patriotas por Europa

La reunión en Budapest el lunes fue una asamblea de Patriotas por Europa, un grupo creado en 2024 por Orbán y sus aliados de extrema derecha.

Es el tercer grupo más grande dentro del Parlamento Europeo. Sus partidos miembros, de 13 países de la Unión Europea, comparten una fuerte oposición a la inmigración, una preferencia por la soberanía nacional por encima de la integración europea y la adhesión a valores sociales conservadores.

En la reunión estuvieron figuras como la francesa Marine Le Pen, el italiano Matteo Salvini y el neerlandés Geert Wilders. Uno por uno, cada uno de los 13 oradores subió al escenario para elogiar a Orbán e instar a los húngaros a votar por él y por su partido Fidesz en las elecciones del 12 de abril.

Le Pen, quien impugna un veredicto de marzo de 2025 que la declaró culpable de malversar fondos del Parlamento Europeo, sostuvo que Orbán se había mantenido firme en asuntos como “inmigración, identidad y soberanía”. Añadió que Hungría se había convertido en “un emblema de la resistencia de un pueblo orgulloso y soberano frente a la opresión”.

“El 12 de abril, enviarán un nuevo mensaje de fuerza y determinación a los cansados viejos tecnócratas de Bruselas”, le dijo a la multitud.

El grupo Patriotas se ha granjeado el favor de Trump y de su movimiento MAGA, y se ha movilizado bajo el lema “Make Europe Great Again”. Orbán desde hace tiempo ha pronosticado una toma del poder nacionalista de extrema derecha en Europa, y ha presentado a los Patriotas como el vehículo para lograr ese objetivo.

En la asamblea en Budapest, Orbán dijo que los Patriotas “hablan abiertamente de querer tomar el control de la Unión Europea. Queremos ocupar y transformar el centro de Bruselas”.

Scheppele, la profesora de Princeton, indicó que Orbán ha sido clave para parte del éxito de la extrema derecha europea, ya que ha podido usar el poder del Estado húngaro y sus recursos financieros para respaldar sus objetivos.

“Hungría ha sido realmente importante porque ha sido gobernada durante 16 años por alguien que intenta construir este movimiento, y eso significa que es una especie de refugio seguro”, explicó.

Make Europe Great Again

Orbán ha ampliado su influencia más allá de las fronteras de Europa. Él y Trump se admiran entre sí desde hace tiempo, han intercambiado elogios públicos y apoyado a las campañas políticas del otro.

Como una señal de la influencia sostenida de Orbán entre los conservadores de Estados Unidos, Budapest acogió el sábado la quinta edición húngara de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). Allí, Orbán afirmó que Occidente estaba atravesando “el mayor realineamiento político de los últimos cien años”.

“El epicentro de este realineamiento, su centro de poder, es Estados Unidos, y su base avanzada en Europa es Hungría”, manifestó.

En un mensaje en video a la CPAC, Trump respaldó la postulación de Orbán a la reelección y elogió su defensa de “sus fronteras, su cultura, su herencia, su soberanía y sus valores”.

Ha habido paralelismos llamativos entre lo que Orbán logró en Hungría y lo que los partidarios de Trump esperaban que el segundo mandato del presidente pudiera traer a Estados Unidos, dijo Scheppele.

“Gran parte de la inspiración de la manera en que MAGA se lanzó y desarrolló una especie de programa político para consolidar el poder muy rápidamente se modeló a partir de Orbán”, señaló. “Son redes realmente interconectadas y creo que la elección (húngara) por lo tanto ocupa un lugar muy importante en la imaginación política de MAGA”.

Los problemas políticos de Orbán —impulsados por una economía crónicamente estancada, servicios sociales en deterioro y acusaciones de corrupción cada vez más relevantes— han coincidido con las dificultades del movimiento de Trump.

A medida que se acerca la elección húngara y el presidente de Estados Unidos corre el riesgo de perder a uno de sus seguidores internacionales más públicos y firmes, el propio Trump se tambalea por la caída en las encuestas en medio de la guerra con Irán y una ofensiva contra la inmigración cuya popularidad disminuye rápidamente.

Su Partido Republicano se prepara para derrotas significativas en las elecciones legislativas intermedias de noviembre.

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Nicholas Riccardi contribuyó desde Denver, Colorado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.