Tras años de duelo, inicia juicio por choque de trenes en Grecia que dejó 57 muertos

Un juicio penal inició en Grecia el lunes por un choque de trenes de hace más de dos años que mató a 57 personas, muchas de ellas estudiantes universitarios, en un desastre ferroviario que horrorizó al país y dejó al descubierto fallas de seguridad desatendidas durante mucho tiempo.

El choque registrado en febrero de 2023 provocó una bola de fuego al momento del impacto y dejó a pasajeros atrapados en vagones ferroviarios retorcidos.

La mayoría de los 36 acusados —todos funcionarios ferroviarios y de transporte— enfrentan cargos graves vinculados a poner en peligro el transporte público.

El choque ocurrió en Tempe, en el norte de Grecia, luego que un tren de pasajeros fue colocado en la vía equivocada, en la trayectoria de un tren de carga que venía de frente, un asombroso fallo en una red ferroviaria rudimentaria.

Los investigadores señalan que el error se agravó por sistemas de señalización que no funcionaban, junto con fallas de personal, supervisión y mantenimiento durante años de retrasos en las mejoras de seguridad.

Se está utilizando un campus reconvertido para albergar el juicio, a fin de dar cabida a la magnitud del proceso, que involucra a cientos de testigos. Se espera que dure dos años.

La policía antidisturbios formó un cordón alrededor del tribunal cuando cientos de manifestantes se reunían afuera y familiares de las víctimas, muchos vestidos de negro, llegaban para asistir a las audiencias.

“La verdadera justicia sería recuperar a nuestros hijos. Pero lo que pedimos ahora es el castigo ejemplar de los responsables”, afirmó Pavlos Aslanidis, cuyo hijo Dimitris, de 27 años, murió en el choque. “Es muy triste que tres años después, nadie haya ido a la cárcel”.

Entre los acusados figuran jefes de estación de servicio esa noche, su supervisor, exfuncionarios ferroviarios, personal de alto rango del Ministerio de Transporte y exdirectivos del operador Hellenic Train, de propiedad italiana.

Se espera que las familias de las víctimas —muchas de las cuales se hicieron reconocidas a nivel nacional al exigir rendición de cuentas— estén presentes durante todo el proceso. Varias asistieron el lunes, sosteniendo fotografías de sus seres queridos al dar inicio el juicio largamente esperado, un momento que ha captado la atención en toda Grecia.

Eleni Vasara, cuya hija Agapi, de 23 años, murió en la colisión, se dijo resentida por la falta de espacio dentro del tribunal, que no tenía asientos suficientes para los familiares.

“No está bien que no puedan asistir todos los familiares. Tienen derecho a tener su día en el tribunal”, señaló. “Pero hagan lo que hagan, habrá justicia”.

El desastre ha seguido siendo un asunto profundamente emotivo y políticamente cargado, y ha provocado múltiples protestas públicas y huelgas, con críticos que acusan al gobierno conservador de trasladar toda la responsabilidad a los funcionarios ferroviarios.

En un memorial improvisado frente al Parlamento en Atenas, los nombres de las víctimas están escritos con pintura roja y rodeados de velas y flores.

Varios casos legales separados vinculados al desastre están en curso, incluida una investigación autorizada por el Parlamento sobre la responsabilidad política.

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Kantouris reportó desde Salónica, Grecia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.