Presidenta de Eslovenia pide diálogo entre partidos luego que ninguno logró mayoría en elecciones

La presidenta de Eslovenia instó el lunes a los partidos políticos del país a iniciar conversaciones para formar un nuevo gobierno lo antes posible, después de que las elecciones parlamentarias del fin de semana terminaran sin un ganador claro y con los principales actores prácticamente empatados.

El Movimiento Libertad, de corte liberal, del primer ministro Robert Golob obtuvo 29 escaños en la asamblea de 90 miembros, mientras que el opositor Partido Democrático Esloveno, de derecha, o SDS, consiguió 28, según resultados preliminares con el 99,85% de los votos contabilizados.

El resultado significa que ningún partido tiene una mayoría clara de 46 escaños y que un futuro gobierno dependerá de partidos más pequeños que emergieron como árbitros tras la votación. No estaba claro qué forma podrían tomar posibles alianzas futuras.

“Los insto a sentarse a la mesa de negociación lo antes posible”, escribió en X la presidenta Natasa Pirc Musar. Felicitó al gobernante y europeísta Movimiento Libertad, que llevaba una ventaja de menos del 1%, y lo describió como “el ganador relativo” de las elecciones.

La votación del domingo fue vista como una prueba de si la nación miembro de la Unión Europea se mantiene en su rumbo liberal o se inclina hacia la derecha. El resultado indeciso también refleja profundas divisiones entre los 1,7 millones de votantes habilitados en Eslovenia.

El gobierno de Golob ha sido una voz liberal firme en la Unión Europea. El líder del SDS, Janez Jansa, es un político de estilo populista y un estrecho aliado del primer ministro nacionalista húngaro Viktor Orbán. Su regreso al poder sería un impulso para los bloques de derecha en Europa.

Golob agradeció el domingo por la noche a los votantes por la victoria relativa y afirmó que “seguimos siendo el partido líder”. Pronosticó “semanas difíciles por delante” cuando se reúna con los bloques parlamentarios para intentar encontrar puntos en común.

Jansa, admirador del presidente estadounidense Donald Trump, señaló que su partido no querría formar un gobierno de coalición débil. Sostuvo que un “equilibrio de poderes políticos... basado en lo que vemos ahora, no aportará mucha estabilidad”.

La votación se celebró tras una campaña acalorada que incluyó acusaciones de injerencia extranjera y corrupción, lo que avivó aún más unas tensiones políticas ya elevadas entre los dos bloques enfrentados.

El pensionista Rajko Campa, de la capital, Liubliana, comentó que le sorprendieron los resultados electorales y que apoyaba a los conservadores de Jansa, al argumentar que es saludable cambiar a quienes están en el poder cada pocos años.

Eslovenia ha alternado de forma habitual entre bloques de derecha y de izquierda desde que se separó de la antigua Yugoslavia en 1991. La nación alpina de 2 millones de habitantes se convirtió en miembro de la OTAN y de la Unión Europea en 2004.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.