Periodistas de Voice of America alegan que Trump quiere volverlo un medio de propaganda

Algunos periodistas del medio Voice of America, que ofrece noticias en todo el mundo, denunciaron en una demanda el lunes que el gobierno de Trump, que en gran medida ha paralizado el medio financiado por el gobierno, convirtiendo lo que queda en una voz de propaganda.

La demanda sostiene que las transmisiones de VOA dirigidas a poblaciones en Irán, China, Corea del Norte y a poblaciones kurdas no se están gestionando como fuentes de noticias objetivas, como exige la ley. En cambio, repiten los argumentos de la Casa Blanca y suprimen noticias que el gobierno desea minimizar, según la demanda, presentada el lunes ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington.

En respuesta, la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, que dirige Voice of America, afirmó que el dinero de los contribuyentes debe respaldar emisiones que reflejen la política de Estados Unidos y los intereses del pueblo estadounidense.

La disputa más reciente refleja posturas distintas entre los periodistas y el gobierno del presidente Donald Trump, que ha promovido medios afines que rara vez ofrecen algo más que preguntas suaves, de manera más notable en el Pentágono.

Un juez federal ordenó la semana pasada que cientos de periodistas de VOA que habían sido puestos en licencia con goce de sueldo durante el último año volvieran a trabajar, al señalar que la elegida por Trump para dirigir la USAGM, Kari Lake, se excedió en su autoridad. El gobierno está apelando ese fallo.

Voice of America, que ha transmitido sus emisiones a todo el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, fue concebida para mostrar la libertad de prensa a países donde no existe esa tradición. Pero, en lugar de operar de ese modo, los periodistas de VOA Barry Newhouse, Ayesha Tanzeem, Dong Hyuk Lee y Ksenia Turkova afirman que se ha colocado a leales a Trump para dirigir lo que se informa en las pocas transmisiones de VOA que aún quedan.

Por ejemplo, la cobertura de la guerra con Irán enviada a ese país no ha incluido ninguna noticia sobre el número de muertos por los ataques aéreos de Estados Unidos ni las perspectivas de líderes políticos y mundiales fuera del gobierno, mientras que el bombardeo de una escuela primaria fue “apenas mencionado”, indicó la demanda. El funcionario designado por Lake que supervisa los servicios en persa, kurdo y afgano ha dicho que todas las apariciones de invitados en las transmisiones deben ser aprobadas por él, añadió.

Los demandantes manifestaron en un comunicado: “A través del periodismo de VOA, quienes viven en sociedades autoritarias prueban un poco de democracia. Sin integridad editorial, VOA no será diferente de los portavoces del gobierno que nuestras audiencias ya escuchan en su propio país”.

El gobierno ha cuestionado si los contribuyentes deberían asumir el costo de transmitir opiniones que van en contra de los intereses estadounidenses. Lake, en un testimonio ante el Congreso el año pasado, sugirió que se elimine el tradicional cortafuegos entre el gobierno y los periodistas en agencias como Voice of America y Radio Free Europe/Radio Liberty. Lake expresó: “Deberíamos poder tener control sobre qué tipo de contenido sale. Debería estar alineado con nuestra política exterior”.

La Agencia para los Medios Globales “es responsable de la supervisión de sus redes, incluida Voice of America, y de garantizar el cumplimiento de la carta de VOA, que exige un periodismo autorizado y preciso que refleje y presente con claridad las políticas de Estados Unidos”, señaló la agencia en un comunicado el lunes.

Las organizaciones PEN America y Reporteros Sin Fronteras respaldaron el lunes a los periodistas de VOA en su demanda.

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David Bauder escribe para AP sobre la intersección entre los medios y el entretenimiento. Sígalo en http://x.com/dbauder y https://bsky.app/profile/dbauder.bsky.social.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.