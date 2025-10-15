Israel identifica el segundo grupo de cuerpos entregados por Hamás mientras la frágil tregua resiste

Israel identificaba el miércoles más cuerpos de rehenes muertos que fueron entregados por Hamás el día anterior para aliviar la presión sobre un frágil alto el fuego en su guerra con Israel. La entrega se produjo después de que una agencia militar israelí advirtiera que reduciría las entregas de ayuda a Gaza, ya que el grupo armado no estaba devolviendo los restos como se había acordado.

Tres de los cuatro cuerpos entregados el martes por la noche fueron identificados como rehenes israelíes, pero la identidad del cuarto seguía siendo una incógnita.

El primer ministro israelí, Netanyahu, exigió que Hamás cumpliera con los requisitos establecidos en el acuerdo de alto el fuego presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la devolución de los cuerpos de los rehenes.

"No vamos a ceder en esto y no detendremos nuestros esfuerzos hasta que traigamos al último rehén fallecido, hasta el último", afirmó.

El plan de alto el fuego propuesto por Estados Unidos había estipulado que todos los rehenes, vivos y muertos, debían ser entregados antes de un plazo que expiró el lunes. Pero según el acuerdo, si eso no ocurría, Hamás debía compartir información sobre los rehenes fallecidos e intentar entregarlos lo antes posible.

Los israelíes celebraron el lunes el regreso de los últimos 20 rehenes vivos en Gaza y los palestinos se regocijaron por la liberación por parte de Israel de unos 2.000 prisioneros y detenidos como parte de la primera fase del alto el fuego.

Pero las familias de los rehenes y sus partidarios expresaron consternación porque no se devolvieron los 28 rehenes muertos. Hamás y la Cruz Roja han dicho que recuperar los restos de los rehenes muertos es un desafío debido a la vasta destrucción en Gaza, y Hamás informó a los mediadores del acuerdo que algunos están en áreas controladas por tropas israelíes.

Para el lunes por la noche, Hamás había liberado cuatro cuerpos, y otros cuatro fueron entregados tarde el martes.

De ese segundo grupo de cuatro cuerpos, tres fueron identificados, dijo el miércoles un grupo que representa a muchas de sus familias. El Foro de Familias de Rehenes, un grupo que representa a muchas de las familias de los rehenes, dijo que se trataba de Uriel Baruch, Tamir Nimrodi y Eitan Levi.

Baruch fue secuestrado del festival de música Nova durante el ataque liderado por Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza.

Nimrodi, que servía en el organismo de defensa israelí que supervisa la ayuda humanitaria en Gaza, fue capturado por milicianos en el cruce fronterizo de Erez. El foro dice que Levi fue secuestrado cuando llevaba a un amigo al kibutz Be’eri durante el ataque de Hamás.

