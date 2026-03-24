Kim promete afianzar "de forma irreversible" el estatus nuclear de Corea del Norte

El líder norcoreano Kim Jong Un se ha comprometido a afianzar de manera irreversible el estatus de su país como potencia nuclear, al tiempo que mantiene una postura de línea dura hacia Corea del Sur, a la que calificó como el Estado “más hostil”, informó el martes la prensa estatal.

En un discurso pronunciado el lunes ante el parlamento de Pyongyang, que actúa como un órgano ceremonial que aprueba medidas sin objeciones, Kim acusó a Estados Unidos de “terrorismo de Estado y agresión” a escala global, en una aparente referencia a la guerra en Oriente Medio, y afirmó que el Norte desempeñará un papel más enérgico en un frente unido contra Washington en medio del aumento del sentimiento antiestadounidense. Sin embargo, Kim no mencionó por su nombre al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y señaló que si sus adversarios “eligen la confrontación o la coexistencia pacífica depende de ellos, y nosotros estamos preparados para responder a cualquier elección”.

Sus declaraciones se alinearon en gran medida con lo que dijo en el congreso del gobernante Partido de los Trabajadores el mes pasado, donde denigró a Seúl pero dejó abierta la puerta al diálogo con el gobierno de Trump, al instar a Washington a abandonar sus exigencias de desarme nuclear del Norte como condición previa para conversar.

La prensa estatal indicó que la Asamblea Popular Suprema, que concluyó su sesión de dos días el lunes, aprobó una constitución revisada, pero no precisó los cambios. Existían expectativas de que las revisiones consagraran a Corea del Sur como un enemigo permanente y eliminaran referencias a una nación compartida. Eso coincide con la postura de línea dura de Kim después de que declarara en 2024 que el Norte abandonaría su objetivo de largo plazo de una unificación pacífica con el Sur.

Analistas afirman que la demonización de Corea del Sur por parte de Kim refleja su visión de que Seúl, que ayudó a organizar sus primeras reuniones con Trump en 2018 y 2019, ya no es un intermediario útil con Washington, sino un obstáculo para su impulso de asumir un papel regional más asertivo. También ha mostrado recelo hacia el poder blando surcoreano e impulsa campañas agresivas para bloquear la influencia de su cultura y su idioma entre los norcoreanos, mientras busca reforzar el control autoritario de su familia.

En su discurso, Kim expresó orgullo por la rápida expansión del país en armas nucleares y misiles en los últimos años, y la calificó como la opción “correcta” para contrarrestar amenazas futuras y las “ambiciones hegemónicas” de imperialistas “con comportamiento de gánster”, un término que el Norte suele usar para referirse a Estados Unidos y sus aliados.

“La dignidad de la nación, su interés nacional y su victoria final solo pueden garantizarse con el poder más fuerte”, afirmó Kim. “El gobierno de nuestra república seguirá consolidando nuestro estatus absolutamente irreversible como potencia nuclear y librará de manera agresiva una lucha contra las fuerzas hostiles para aplastar sus provocaciones y maquinaciones (contra Corea del Norte)”.

Kim ha suspendido todo diálogo significativo con Washington y Seúl desde el colapso de su segunda cumbre con Trump en 2019 por las sanciones contra el Norte encabezadas por Estados Unidos.

Kim ha estado priorizando recientemente a Rusia en su política exterior, al enviar miles de tropas y grandes cantidades de equipo militar para apoyar la guerra de Moscú en Ucrania, posiblemente a cambio de ayuda y tecnología militar. Ante la posibilidad de que la guerra vaya llegando a su fin, analistas señalan que Kim podría intentar mantener abiertas sus opciones adoptando un enfoque más mesurado hacia Washington para preservar un diálogo futuro, con el objetivo de largo plazo de lograr un alivio de las sanciones de Estados Unidos y un reconocimiento tácito como Estado nuclear.

Sin embargo, algunos expertos creen que los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán y la muerte del anterior líder supremo de Teherán podrían haber elevado el umbral de Kim para reactivar el diálogo con Washington.

Por separado, la prensa estatal norcoreana informó que el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, visitará el país por invitación de Kim, pero no indicó de inmediato cuándo se realizará la visita.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.