Una gran explosión en una refinería cerca de la costa de Texas obliga a la gente a refugiarse

Una gran explosión en una refinería de petróleo cerca de la costa de Texas provocó el lunes columnas de humo y obligó a los residentes cercanos a resguardarse en sus casas, según informaron las autoridades.

Nadie resultó herido en la explosión en la refinería de Valero en Port Arthur, situada unos 145 kilómetros (90 millas) al este de Houston, indicó la alcaldesa Charlotte M. Moses. Instó a los residentes de partes del lado oeste de la ciudad a permanecer donde estaban, y señaló que los bomberos ya habían llegado.

“Ha habido una explosión, sí, pero estamos bien; todos están bien. Están tratando de apagar el incendio lo más rápido posible”, afirmó Moses.

La explosión ocurre en medio de un repunte de los precios de la gasolina impulsado por la incertidumbre sobre el suministro mundial de petróleo debido a la guerra con Irán.

La refinería tiene unos 770 empleados y puede procesar alrededor de 435.000 barriles de petróleo al día, según el sitio web de Valero. La planta refina crudo pesado y agrio para convertirlo en gasolina, diésel y combustible para aviones, de acuerdo con el sitio.

Imágenes y video publicados en internet muestran una gran columna de humo y llamas que se elevan desde la refinería. Algunos residentes dijeron haber escuchado un fuerte estruendo y haber visto cómo se sacudían sus ventanas.

“Por su seguridad, por favor permanezcan en el lugar hasta que el personal de emergencia dé el ‘Todo despejado’”, indicó la ciudad de Port Arthur en una publicación en su página de Facebook.

Valero no respondió de inmediato a un correo electrónico ni a una llamada de The Associated Press en busca de comentarios.

El representante estatal de Texas Christian Manuel señaló en una publicación en redes sociales que la Comisión de Calidad Ambiental de Texas había llegado a la refinería con equipo de monitoreo del aire y estaba trabajando con socios locales y estatales.

Pidió a la población local que permaneciera dentro de sus viviendas.

“Por favor limiten la actividad al aire libre, mantengan ventanas y puertas cerradas y sigan las indicaciones de las autoridades locales”, indicó Manuel.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.