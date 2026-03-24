Dinamarca vota en elecciones anticipadas tras la crisis por aspiraciones de EEUU sobre Groenlandia

Los votantes daneses acudieron a las urnas el martes en unas elecciones generales en las que la primera ministra, Mette Frederiksen, buscaba un tercer mandato al frente del país escandinavo tras un enfrentamiento con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el futuro del territorio semiautónomo danés de Groenlandia.

Más de 4,3 millones de personas podían participar en la votación para el nuevo Folketing, o Parlamento, en Copenhague, que se elige por un mandato de cuatro años.

Frederiksen convocó las elecciones el mes pasado, adelantándolas varios meses a la fecha límite, aparentemente con la esperanza de que su imagen de firmeza en la crisis por Groenlandia la ayudara ante los votantes en el país miembro de la Unión Europea y de la OTAN.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.