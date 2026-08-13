Jurado australiano declara a exobispo católico culpable de abusar sexualmente de dos hombres

Un jurado australiano declaró culpable el jueves a un exobispo católico, conocido por organizar fiestas en su casa en las que abundaba el alcohol, de abusar sexualmente de dos jóvenes indígenas.

El jurado del Tribunal de Distrito de Australia Occidental declaró culpable a Christopher Saunders, de 76 años, de 13 de los 19 cargos de abuso sexual que presuntamente ocurrieron entre 2008 y 2019 en su extensa diócesis en la costa tropical del noroeste del país.

La fiscalía alegó que atrajo a jóvenes indígenas a una vivienda propiedad de la Iglesia ofreciéndoles alcohol y cigarrillos gratis, que se pagaban con fondos eclesiásticos. Las normas de la casa incluían que los invitados, solo hombres, debían quitarse la camiseta.

Las condenas incluyeron un cargo de penetración sin consentimiento y una docena de agresiones sexuales.

El religioso fue absuelto de seis cargos que incluían a una tercera presunta víctima y actos sexuales con un menor de más de 16 años. Aunque la edad de consentimiento en el estado es de 16 años, la ley la eleva a 18 si una persona mayor está en una posición de confianza, poder o responsabilidad.

Cuatro cargos de penetración a un menor de 13 años fueron retirados el primer día del juicio de Saunders, que duró tres semanas.

Saunders es uno de los católicos australianos de mayor rango condenados en un escándalo global de abusos del clero que ha asediado al Vaticano durante años.

El cardenal George Pell fue condenado por abusar de niños de un coro, y el arzobispo Philip Wilson por encubrir abusos sexuales a menores. Ambos recurrieron con éxito sus condenas.

Saunders dirigió la remota diócesis de Broome desde 1996 hasta su renuncia en 2021. La diócesis del Outback abarca un área mayor que Francia, con una población de apenas 50.000 habitantes. La mayoría de los católicos de la región son indígenas.

Su renuncia se produjo después de que la policía anunció que había abandonado una investigación penal sobre acusaciones sexuales en su contra.

Un año antes, había sido apartado de sus funciones en el gobierno eclesiástico luego de que la prensa reportó las acusaciones.

El Vaticano inició su propia investigación sobre Saunders en 2022, y al año siguiente entregó a la policía de Australia Occidental un informe de 200 páginas con sus conclusiones. Las autoridades reabrieron la investigación penal y acusaron al religioso en 2024.

Aunque el contenido del reporte nunca se hizo público oficialmente, se filtró al noticiero de la televisora Seven Network de Australia, que informó que Saunders probablemente agredió sexualmente a cuatro jóvenes indígenas y podría haber captado a otros 67, también jóvenes y hombres.

Una investigación nacional sobre la respuesta de la Iglesia católica y otras instituciones ante los abusos infantiles determinó que el 7% de los sacerdotes católicos australianos fueron acusados de abusar sexualmente de menores entre 1950 y 2010.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.