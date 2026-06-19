Laborista Andy Burnham gana elección especial y allana el camino para retar a premier Starmer

Andy Burnham, del Partido Laborista y actual alcalde del Gran Manchester, ganó una elección especial para un escaño en el Parlamento, lo que lo coloca en posición de disputarle al atribulado primer ministro, Keir Starmer, el liderazgo del país.

Burnham ganó de forma contundente el escaño de Makerfield, en el noroeste de Inglaterra, frente a Rob Kenyon, del partido antiinmigración Reform UK.

La victoria, anunciada a primera hora del viernes, consolida el estatus de Burnham —un político de 56 años apodado el “Rey del Norte”— como el principal aspirante a reemplazar a Starmer como líder del Partido Laborista y del país. Burnham obtuvo casi el 55% de los 45.510 votos emitidos en la elección, a la que se presentaron más de una docena de candidatos, más de 9.000 votos más que el segundo, Kenyon.

En su discurso tras la victoria, Burnham no dejó dudas de que quiere liderar el país, y no solo ser uno de los más de 400 laboristas que ocupan los 650 escaños de la Cámara de los Comunes.

“Todo el mundo sabe que la política no está funcionando", dijo. "Todo el mundo puede sentir que el país no está donde debería estar. Esta noche podría, solo podría, ser el punto de inflexión”.

Starmer, quien ha insistido en que enfrentará cualquier desafío a su liderazgo, felicitó a Burnham. En su cuenta en X, el primer ministro dijo que “Los votantes eligieron la campaña de esperanza y optimismo del Partido Laborista por encima de la división y el odio”.

Burnham gobierna en Manchester desde 2017, supervisando la rápida regeneración de la ciudad donde se forjó la Revolución Industrial. Promete repetir su sello de “manchesterismo” a escala nacional.

El político apuntó que trabajaría para garantizar que “el nombre Makerfield sea para siempre sinónimo de impulsar el cambio que este país necesita”.

Señaló que el Partido Laborista tenía “una última oportunidad de cambiar” y recuperar la confianza de los votantes.

“Pero ahora, a partir de este resultado de esta noche, es una oportunidad para construir una nueva política basada en la unidad y la esperanza, alejándonos del camino que nos lleva a una política dividida y oscura como la que vemos en Estados Unidos”, manifestó.

Partido Laborista gobierna, pero es impopular

La popularidad de Starmer se ha desplomado desde que llevó a los laboristas de centroizquierda a una aplastante victoria electoral en julio de 2024.

Ha tenido dificultades para lograr el crecimiento económico prometido, reparar unos servicios públicos deteriorados y rebajar el costo de vida, y se ha visto lastrado por repetidos errores, incluida su decisión de nombrar a Peter Mandelson —un amigo de Jeffrey Epstein marcado por elos scándalos— como embajador de Reino Unido en Estados Unidos.

El Partido Laborista está perdiendo votos liberales en favor del Partido Verde, en auge, y se enfrenta al ascenso de Reform UK, que lidera de forma constante las encuestas nacionales. La formación de Nigel Farage ha ganado terreno rápidamente en zonas posindustriales del norte de Inglaterra como Makerfield, a unos 320 kilómetros (200 millas) al noroeste de Londres.

La contundente victoria de Burnham da al Partido Laborista una nueva esperanza de frenar la marea de Reform. Farage reconoció que estaba “decepcionado, sin duda”, con el resultado de los comicios del jueves.

Un desempeño desastroso de los laboristas en las elecciones locales de mayo llevó a decenas de legisladores a exigir la renuncia de Starmer. Él se ha negado, pero colegas de alto rango intentan forzar un cambio.

Wes Streeting renunció como secretario de Salud en mayo afirmando que “donde necesitamos visión, tenemos un vacío”. Streeting ha dicho que, si la hay, se presentará a la contienda por el liderazgo.

Más tarde, Josh Simons, el legislador laborista por Makerfield, dimitió para provocar una elección especial y darle a Burnham la oportunidad de regresar al Parlamento.

El sistema parlamentario británico permite que los partidos gobernantes cambien de líder a mitad de mandato, y el ganador de ese desafío se convierte en primer ministro sin necesidad de elecciones. Según las normas del Partido Laborista, un legislador puede desafiar al líder si cuenta con el respaldo de una quinta parte de sus legisladores en la Cámara de los Comunes, es decir, 81 diputados.

Burnham podría asumir como legislador el lunes. Es probable que trate de reunirse con Starmer para abogar por una salida digna y fijar un calendario para su marcha.

La secretaria de Cultura, Lisa Nandy, dijo que Burnham y Starmer tendrían que “mantener una conversación sobre lo que viene después” en los próximos días.

La legisladora laborista Louise Haigh, aliada de Burnham, afirmó que Starmer debería “hacer lo que sea mejor tanto para el país como para el partido" y “considerar una transición ordenada y gestionada”.

“Andy no va a hacer nada imprudente ni apresurado”, señaló en declaraciones a Sky News. “Tengo muchas esperanzas de que el primer ministro y Andy puedan llegar a un acuerdo”.

Triunfo de Burnham aumenta la presión sobre Starmer

Hasta ahora, Starmer ha insistido en que no tiene intención de dejar su cargo.

“Lucharé si hay un desafío”, declaró en la cumbre del G7 en Francia esta semana. “Sacamos un resultado significativo en las elecciones generales de 2024, con un mandato para impulsar el cambio. No voy a dar la espalda a eso”.

Starmer sugirió que podría ofrecerle a Burnham un puesto en el gabinete, y declaró el miércoles a Sky News que “Quiero que tenga un papel importante en el gobierno”. Aliados de Burnham indicaron que él no estaba interesado en esa oferta.

Pese a su obstinada determinación, Starmer podría verse obligado a dejar el poder si varios miembros de su gobierno se plantan y renuncian, o amenazan con renunciar, en protesta.

Entonces podría haber una contienda por el liderazgo, o una coronación, dependiendo de si otros posibles candidatos creen que Burnham tiene una ventaja inalcanzable.

Rob Ford, profesor de ciencia política en la Universidad de Manchester, sostuvo que “la presión sobre Starmer será muy difícil de resistir” ahora que Burnham ha vuelto al Parlamento.

Para Ford, derrotar a Reform UK en Makerfield refuerza la pretensión de Burnham de ser el mayor activo laborista.

“La narrativa que puede aportar es ‘Nadie más podría haber ganado ese escaño. Yo gané eso. Aporto algo único. Aporto la capacidad de renovar nuestro atractivo’”, afirmó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.