El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, advirtió el martes que el fin de semana de disturbios y violencia en Milán había sido detonado por una “guerra híbrida” que se libra contra Occidente.

En Italia, los disturbios de los últimos días han provocado enfrentamientos entre manifestantes y la policía, saqueos de tiendas y actos de vandalismo contra la propiedad, después de que las protestas pacíficas por el costo de la vida y los servicios públicos se tornaran violentas.

“Los acontecimientos en Milán y en otras partes de Italia son fundamentalmente diferentes de los que se vieron en otras épocas”, afirmó Crosetto, y continuó: “Son el producto de lo que yo llamo ‘guerra híbrida’: una forma de conflicto que se libra contra nuestras naciones mediante herramientas no convencionales como TikTok, otras redes sociales y YouTube”.

Crosetto no mencionó quién creía que estaba detrás de los ataques “híbridos”, pero esta expresión se usa frecuentemente para describir los intentos rusos de desestabilizar Europa mediante la difusión de desinformación y ciberataques. Funcionarios europeos han advertido recientemente que Moscú está intensificando una campaña híbrida en el continente.

Crosetto argumentó que Occidente había tardado en responder a la amenaza, y afirmó que los jóvenes podrían estar recibiendo una “contraeducación” fuera de la escuela y la familia.

open image in gallery Prenden fuego a una barricada de cartones y basura mientras los manifestantes se enfrentan a la policía durante una protesta contra el Gobierno organizada por el movimiento Italia in Piazza, en la Plaza de la Catedral de Milán ( AFP/Getty )

Según informaron los políticos, Italia tenía previsto aprobar el martes nuevas medidas de seguridad dirigidas a los menores, en respuesta a dos días de disturbios en los que manifestantes encapuchados prendieron fuego a contenedores de basura y saquearon tiendas.

El viceprimer ministro Matteo Salvini declaró que las fuerzas del orden podrían detener a menores de 18 años en las comisarías durante 12 horas, incluso si no han cometido ningún delito, siempre que existan pruebas de que representan un peligro.

También se espera que el Gobierno despliegue 500 soldados adicionales en Milán, ya que las autoridades temen nuevos disturbios en las manifestaciones previstas para el sábado.

“De las palabras a los hechos: 500 soldados más para defender Milán”, dijo Salvini, líder del partido de derecha Liga, que forma parte del Gobierno, en una publicación en X.

Las tiendas de lujo del distrito comercial Via Montenapoleone de Milán, entre ellas Chanel, Tiffany y Dior, han retirado sus artículos caros de los escaparates por temor a que se produzcan nuevos disturbios.

Asimismo, las tiendas de artículos deportivos Decathlon y Arc'teryx, así como locales de la operadora de telefonía móvil Vodafone, fueron saqueados durante el fin de semana, mientras que otras marcas, como Levi's y Under Armour cubrieron sus escaparates.

open image in gallery Las protestas en Italia se producen en medio de una oleada de manifestaciones similares en toda Europa ( AFP/Getty )

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que busca la reelección en los comicios generales del próximo año, condenó la violencia y declaró: “Delincuentes que se aprovechan de las manifestaciones para sembrar el caos, atacan a quienes velan por la seguridad y mantienen ciudades enteras como rehenes. Manifestarse es un derecho. Incendiar nuestras ciudades no lo es”.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, quien también funge como viceprimer ministro al igual que Salvini, escribió en X: “El Gobierno responderá con firmeza a estos ataques contra el Estado, incluso mediante medidas destinadas a frenar la violencia de menores”.

Como parte de una represión planificada contra las protestas, Meloni está considerando extender la detención preventiva para menores y reprimir a las pandillas juveniles, según informó el periódico Corriere della Sera, acelerando así las disposiciones de un proyecto de ley de seguridad existente que actualmente está siendo examinado por el parlamento.

La policía italiana informó haber detenido a 271 jóvenes durante los disturbios ocurridos el domingo en Milán. De los detenidos, 32 fueron arrestados, entre ellos 23 menores de edad y 13 extranjeros, según informó la policía el lunes. Otras 28 personas fueron denunciadas ante las autoridades judiciales.

open image in gallery Las tiendas de lujo de Milán están colocando tablones en las ventanas por temor a un nuevo repunte de la violencia ( Reuters )

Los disturbios se produjeron tras los enfrentamientos del sábado en Milán y otras ciudades del norte, como Bolonia, Brescia, Bérgamo y Turín, donde 28 manifestantes fueron arrestados, según un informe policial publicado el domingo.

Los disturbios se hicieron eco de la agitación en la vecina Francia, donde cientos de miles de personas enfurecidas por el aumento del costo de vida y el deterioro de los servicios públicos salieron a las calles el sábado en las protestas más violentas del país en años.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha anunciado que esta noche se impondrá un nuevo toque de queda en el país, y ha afirmado que las medidas adoptadas anoche contribuyeron a la “calma” en toda Francia.

“Los toques de queda selectivos han contribuido a la calma de esta noche”, dijo Lecornu, y agregó que los nuevos toques de queda se decidirían “sobre el terreno, por los prefectos, en coordinación con los alcaldes”.

Anoche, el Gobierno francés impuso toques de queda parciales en todo el país, incluyendo París y Niza, tras los disturbios y saqueos ocurridos en medio de las protestas a nivel nacional durante el fin de semana.

Traducción de Sara Pignatiello