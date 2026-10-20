Meloni aprueba medidas más duras para reprimir protestas tras disturbios en Milán

Italia anunció nuevas medidas de seguridad destinadas a hacer frente al tipo de protestas que causaron daños en el distrito comercial del centro de Milán, donde se registraron tiendas saqueadas e incendios.

Un decreto del gobierno prevé el despliegue de otros 500 soldados en Milán hasta finales de año, obliga a los padres a pagar por los daños causados por menores de edad y facilita el procesamiento de menores de más de 14 años.

En un video publicado en redes sociales, la primera ministra italiana Giorgia Meloni manifestó que la presencia de tantos jóvenes en los disturbios fue “dolorosa y aterradora”.

“Los jóvenes… llegaron a la plaza para destrozar cosas, robar y grabarse haciéndolo", según dijo Meloni. "Este es un fenómeno que debemos abordar con seriedad, también para evitar que esas imágenes se conviertan en un modelo que otros imiten”.

El decreto también crea un nuevo delito de participación violenta en una manifestación, punible con hasta cinco años de prisión y una multa de hasta 20.000 euros (22.500 dólares). Las penas aumentan si los infractores se cubren el rostro o si alguien resulta herido.

Los manifestantes serán responsables de pagar los daños a la propiedad, y los padres responderán por los daños causados por menores, señaló Meloni.

El decreto, que debe convertirse en ley por el Parlamento en un plazo de 60 días, también presume automáticamente que cualquier persona mayor de 14 años es capaz de comprender sus propios actos, salvo que se demuestre lo contrario. Hasta ahora, eso quedaba a criterio de un juez.

Meloni también indicó que el gobierno añadirá nuevas camas a los centros de detención y más jueces al sistema de justicia juvenil.

La policía utilizó cañones de agua y gas lacrimógeno para dispersar a manifestantes que se enfrentaron con la policía, saquearon tiendas y prendieron fuego a propiedades en el centro de Milán el sábado. Los saqueos y la violencia continuaron el domingo, y las autoridades informaron que más de 100 agentes de policía resultaron heridos en dos días.

La policía de Milán dijo que 2.000 jóvenes participaron en los disturbios la noche del sábado. De las aproximadamente 50 personas detenidas durante el fin de semana, más de 30 son menores.

Los disturbios coincidieron con manifestaciones en la vecina Francia contra el aumento del costo de vida y en apoyo a las quejas de estudiantes de nivel medio. La policía francesa utilizó gas lacrimógeno y cañones de agua para dispersar a manifestantes violentos que se sumaron a las concentraciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.