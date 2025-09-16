Italia aprueba extradición a Alemania de ucraniano por explosiones en gasoducto Nord Stream

Una corte de apelaciones italiano aprobó el martes la extradición a Alemania de un ucraniano arrestado el mes pasado bajo sospecha de provocar explosiones que dañaron los gasoductos North Stream entre Rusia y Alemania.

El sospechoso, Serhii Kuznietsov, se ha opuesto a la extradición y su abogado, Nicola Canestrini, dijo que está apelando la decisión de una corte de apelaciones en Bolonia ante el máximo Tribunal de Casación de Italia. Cualquier transferencia se retrasará hasta un fallo del tribunal superior, que se espera en aproximadamente un mes, indicó el abogado.

“Los derechos fundamentales —juicio justo, condiciones de detención, inmunidad funcional— no pueden sacrificarse en nombre de la cooperación judicial automática”, subrayó Canestrini en un comunicado.

Eso incluye negar a Kuznietsov el derecho a asistir a la audiencia de extradición en persona, la falta de proporcionar todos los documentos de Alemania y las malas condiciones carcelarias en Alemania, dijo Canestrini.

Kuznietsov, de 49 años, fue detenido el 21 de agosto bajo una orden de arresto europea en un campamento cerca de la ciudad costera del Adriático de Rímini, donde estaba de vacaciones con su familia.

Durante su primera audiencia confirmando su detención, Kuznietsov negó cualquier implicación en las explosiones al señalar que en ese momento él se encontraba en Ucrania, donde servía en el ejército como capitán.

Los fiscales alemanes alegan que Kuznietsov organizó y perpetró la detonación de al menos cuatro bombas de entre 14 y 27 kilogramos (alrededor de 31 libras a 62 libras) a una profundidad de 70 a 80 metros (230 pies a 263 pies) en el mar Báltico cerca de la isla danesa de Bornholm el 26 de septiembre de 2022, según los documentos de extradición.

La corte de apelaciones italiana rechazó el argumento de la defensa de que Kuznietsov gozaba de “inmunidad funcional” porque supuestamente cometió el ataque bajo órdenes militares, indicando que la solicitud de extradición alemana no abordaba su papel militar, según documentos judiciales. También subrayó que el sabotaje ocurrió fuera del teatro de guerra.

El daño a los gasoductos que transportan gas natural de Rusia a Alemania aumentó las tensiones sobre la guerra en Ucrania cuando los países europeos actuaban para reducir su dependencia de las fuentes de energía rusas tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte del Kremlin.

La fiscalía alemana ha dado pocos detalles de su investigación, pero dijo hace dos años que había encontrado rastros de explosivos submarinos en muestras tomadas de un yate que fue registrado como parte de la investigación.

El yate salió de la isla alemana de Ruegen el 8 de septiembre con un capitán, cuatro buzos y un experto en explosivos junto con Kuznietsov, y regresó el 22 de septiembre, cuatro días antes de las explosiones. Kuznietsov regresó a Ucrania en auto, según documentos judiciales.

