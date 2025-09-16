España se suma a las amenazas de boicotear Eurovisión si participa Israel

España se unió el martes al grupo de países que amenazan con no participar en el Festival de la Canción de Eurovisión a menos que Israel sea excluido de la competencia debido a la guerra en la Franja de Gaza.

Holanda, Irlanda y Eslovenia ya habían adoptado la misma postura. La inclusión de España en la lista ejerce más presión tanto sobre Israel como sobre la Unión Europea de Radiodifusión, que organiza el popular concurso.

La emisora pública española RTVE tomó la decisión en una reunión de la junta en Madrid.

El anuncio se produce mientras las relaciones diplomáticas entre España e Israel se deterioran tras grandes protestas contra la presencia de un equipo de ciclismo de propiedad israelí que interrumpieron la carrera de la Vuelta a España. El presidente del gobierno de España dijo el lunes que le gustaría que Israel fuera excluido de los eventos deportivos.

La Unión Europea de Radiodifusión dijo la semana pasada que estaba consultando a sus miembros sobre cómo "gestionar la participación y las tensiones geopolíticas" en torno al concurso de canciones y les daría hasta mediados de diciembre para decidir si quieren participar.

Rusia fue excluida de Eurovisión tras su invasión a gran escala de Ucrania en 2022, pero Israel ha continuado compitiendo los últimos dos años a pesar de las disputas sobre su participación.

Está previsto que la próxima final de Eurovisión se celebre en Viena en mayo.

