Israel intercepta barcos de la flotilla, pero otros se acercan a la costa de Gaza, según activistas

Soldados de la Marina de Israel abordaron embarcaciones y detuvieron a docenas de activistas a bordo de una flotilla que intentaba romper el bloqueo israelí a Gaza, pero 12 horas después de que el ejército comenzara a interceptar los barcos, varios de ellos seguían navegando y se acercaban al sitiado territorio el jueves, según los activistas.

Partidarios de la flotilla salieron a las calles en varias ciudades europeas —incluyendo Roma, Nápoles, Barcelona y Atenas— para denunciar las acciones israelíes y su ofensiva en la Franja de Gaza. El mayor sindicato de Italia convocó una huelga general de un día para el viernes que se espera bloquee los principales sectores, incluyendo el transporte y la educación.

La Flotilla Global Sumud, con casi 50 barcos y 500 activistas, llevaba una cantidad simbólica de ayuda humanitaria hacia Gaza.

Ha estado retransmitiendo su viaje por internet a través de cámaras en vivo a bordo de diferentes barcos, aunque varias de las conexiones se perdieron cuando las autoridades israelíes comenzaron a interceptarlos en aguas internacionales el miércoles por la noche.

El rastreador en vivo de la flotilla mostró que al menos 20 embarcaciones fueron interceptadas mientras otras continuaban navegando y parecían estar a unas pocas millas de Gaza. Uno de los barcos parecía haber cruzado a aguas territoriales del sitiado enclave palestino, según el rastreador de los activistas.

Los soldados israelíes detuvieron y sacaron de las embarcaciones a docenas de activistas, entre los que estaban Greta Thunberg, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y la europarlamentaria Rima Hassan.

El Ministerio de Exteriores de Israel publicó fotos y videos de los activistas y, en un comunicado en X afirmó que estaban “sanos y salvos" y que serían trasladados a Israel para su deportación a Europa.

Antes, las transmisiones en vivo realizadas por los activistas durante la noche mostraron a barcos israelíes acercándose a sus embarcaciones, rociándolos con cañones de agua y haciendo destellos con luces brillantes antes de que los soldados abordaran la flotilla.

Anticipándose a la intervención, los activistas, equipados con chalecos salvavidas, se sentaron en círculos y levantaron las manos. Algunos lograron transmitir el momento en vivo desde sus celulares antes de arrojar los dispositivos al mar.

La operación, que se prolongó durante toda la noche y continuó al amanecer, pareció ser en gran medida pacífica.

El Ministerio de Exteriores de Turquía condenó enérgicamente la acción israelí, describiéndola como un "acto de terrorismo" y una grave violación del derecho internacional, señaló en un comunicado el miércoles por la noche. El ministerio dijo que estaba trabajando para lograr la liberación inmediata de ciudadanos turcos y otros activistas detenidos por Israel.

___

Brito informó desde Barcelona.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.