Ejército de Israel detiene a Greta Thunberg tras el desvío de un barco de la flotilla humanitaria a Gaza

Greta Thunberg se encuentra entre varios miembros de la tripulación de la flotilla que han sido “detenidos de forma segura” y están siendo “trasladados a un puerto israelí”, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.

La Global Sumud Flotilla afirmó en una publicación en Instagram el miércoles por la noche que tres de sus barcos habían sido abordados por personal militar. Más tarde, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel publicó un video en el que se veía a Thunberg siendo detenida por las fuerzas israelíes en X, con el siguiente mensaje: “Varios barcos de la flotilla de Hamás-Sumud ya han sido detenidos de forma segura y sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí. Greta y sus amigos se encuentran sanos y salvos”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel publica un video de Greta Thunberg en las redes sociales mientras los activistas de la flotilla de Gaza afirman que su barco de ayuda humanitaria ha sido interceptado. ( Israel Foreign Ministry )

Por su parte, el grupo de activistas escribió: “Alerta máxima. Nuestros barcos están siendo interceptados ilegalmente”.

“Las cámaras están desconectadas y los barcos han sido abordados por personal militar. Estamos trabajando activamente para confirmar la seguridad y el estado de todos los participantes a bordo”, informaron.

Más de 500 activistas, entre ellos Greta Thunberg, se encuentran a bordo de unos 45 barcos que transportan ayuda a través del mar Mediterráneo desde hace más de un mes, con el objetivo de romper el bloqueo naval de Israel sobre Gaza, ya que el enclave sigue sumido en una hambruna generalizada.

Thunberg y otros activistas fueron arrestados y detenidos en una prisión israelí durante varios días después de que una flotilla anterior fuera interceptada por el ejército del país durante el verano.

El grupo ha manifestado su temor a un enfrentamiento violento con las fuerzas israelíes.

La flotilla acusa a Israel de utilizar “agresión activa” y confirma que todos los pasajeros se encuentran ilesos

La Global Sumud Flotilla acusó a Israel de utilizar “agresión activa” contra su tripulación y confirmó que todos los pasajeros se encuentran ilesos.

En una publicación en Telegram, escribió: “Las fuerzas navales de ocupación israelíes están utilizando agresión activa contra la Global Sumud Flotilla. El buque Florida fue embestido deliberadamente en el mar. Yulara, Meteque y otros han sido blanco de cañones de agua. Estos ataques ilegales contra buques humanitarios desarmados son un crimen de guerra. Todos los pasajeros a bordo se encuentran ilesos”.