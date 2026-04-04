Iraníes exiliados dicen que sus seres queridos están siendo arrestados en el país

El gobierno de Irán detiene a familiares y amenaza con confiscar propiedades de figuras de la oposición en el exilio, según contaron algunos a The Associated Press, en la última ofensiva contra las voces disidentes mientras la guerra continúa.

Los activistas en el extranjero desempeñan un papel clave en el seguimiento a la represión, complicada por el bloqueo al acceso a internet impuesto a principios de año, durante protestas masivas contra la teocracia islámica en todo el país. Observadores afirmaron que las fuerzas de seguridad dispararon y mataron a miles de personas entonces.

La guerra con Estados Unidos e Israel ha intensificado las amenazas de las autoridades contra cualquiera que hable con medios extranjeros o activistas. Ahora, esa presión parece estar ampliándose para intimidar a activistas en el exilio.

Irán “se llevó a mi madre para hacerme callar”

Agentes de inteligencia en Teherán detuvieron el 15 de marzo al hermano de Hossein Razzagh, un ex preso político que huyó el año pasado a Europa, contó Razzagh a la AP.

“Mi hermano no es en absoluto político y no realiza ningún tipo de actividad política. Es para presionarme”, manifestó.

Su hermano, Ali, fue sacado de su casa en la capital y pudo llamar a su esposa esa noche “durante unos segundos” desde un centro de detención gestionado por el Ministerio de Inteligencia, explicó Razzagh.

Desde entonces, ni familia ni su abogado han podido comunicarse con él. Pero el Ministerio de Inteligencia les dijo que estaba revisando sus contactos con su hermano, agregó.

Otro activista huido, Behnam Chegini, dijo que su sobrina de 20 años fue detenida el 10 de marzo durante una semana. La mujer fue sacada de la casa de sus padres en la ciudad de Arak poco después de regresar de Teherán, donde su universidad había cerrado por la guerra.

Quedó libre bajo fianza y se le impuso la prohibición de viajar.

Chegini, que ahora vive en Francia, señaló que el arresto se debió, al menos en parte, a “que es mi sobrina y ellos lo saben”.

Y Sareh Sedighi, una activista que huyó después de que se revocara su condena a muerte de 2021, apuntó que su madre fue detenida el mes pasado en su casa en la localidad occidental de Urmia.

“La República Islámica se llevó a mi madre para hacerme callar”, afirmó. Su madre padece problemas de salud y necesita insulina a diario, manifestó.

Mahshid Nazemi, por su parte, ex presa política y activista que ahora reside en Francia, señaló que al menos una amiga fue detenida e interrogada sobre el contacto que mantienen.

Autoridades apuntan a propiedades de exiliados críticos

El poder judicial de Irán ha comenzado a confiscar las propiedades de figuras públicas críticas con los gobernantes del país, en virtud de una ley antiespionaje aprobada durante la guerra de 12 días del año pasado con Israel, que castiga actividades mediáticas y culturales consideradas de apoyo a los enemigos de Teherán.

Un portavoz del poder judicial dijo en la televisora estatal el 31 de marzo que se han emitido o se están emitiendo más de 200 autos de confiscación.

Borzou Arjmand, un actor iraní que vive en California, se enteró por la prensa de que sus bienes en Irán habían sido confiscados. Tras su apoyo abierto a las protestas de 2022, Arjmand no pudo regresar a la nación. Desde entonces, las autoridades han bloqueado sus cuentas bancarias.

Arjmand ha expresado apoyo en redes sociales a Reza Pahlavi, el hijo del último sha, quien ha organizado un movimiento opositor en el extranjero y respaldó los ataques de Estados Unidos e Israel.

Presionar a figuras exiliadas tiene como objetivo que “la voz del pueblo iraní no llegue al mundo”, manifestó Arjmand.

Al menos otras tres figuras que viven fuera de Irán —la estrella del fútbol Sardar Azmoun, el músico Mohsen Yeghaneh y el profesor universitario Ali Sharifi Zarchi— han aparecido en listas de confiscaciones, según dos agencias noticiosas semioficiales iraníes. Yeghaneh y Zarchi han apoyado en redes sociales a manifestantes antigubernamentales.

Grupos de derechos dicen que las condiciones empeoran

Funcionarios iraníes de seguridad y del poder judicial han advertido que cualquier nueva protesta contra el gobierno será enfrentada con una fuerza letal.

La prensa estatal informa con regularidad sobre detenciones en todo el país, describiendo a los sospechosos como “mercenarios” o “agentes” de Israel y Estados Unidos, “abusones monárquicos” o “elementos traidores”.

Los reportes alegan que algunos enviaron información a “redes hostiles”.

Iran Human Rights, un grupo con sede en Noruega, ha seguido varios cientos de detenciones desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, usando sus redes en el país e informaciones de la prensa estatal, de acuerdo con su director, Mahmood Amiry-Moghhaddam. Señaló que la cifra total probablemente es mucho mayor.

Entre los detenidos está la abogada de derechos humanos Nasrin Sotoudeh, a quien agentes de inteligencia sacaron de su casa en Teherán, señaló su hija, Mehraveh Khandan, que vive en Ámsterdam. Sotoudeh, de 64 años, estaba en libertad bajo fianza por motivos de salud tras un arresto previo.

Poco se sabe acerca de cómo se están desarrollando los juicios, ya que ataques aéreos israelíes han tenido como objetivo a edificios vinculados al sistema judicial. “Es como si estuvieran a medio cerrar. Muchos jueces se quedan en casa”, dijo Musa Barzin, abogado de Dadban, un grupo de abogados de derechos con sede en el extranjero.

Algunos hablan del deterioro de las condiciones en las abarrotadas cárceles. Desde Teherán, la esposa de un preso político recluido en la prisión de Evin, en Irán, temía que pudiera ser atacada, como ocurrió durante la guerra del año pasado.

“Se oyen y se ven explosiones y humo desde todas partes de la ciudad. Cada vez que escuchamos un ruido, nos asustamos”, dijo, bajo condición de anonimato por la seguridad de su familia.

Oposición iraní intenta organizarse en el extranjero

La situación ha derivado en nuevos intentos de organizar a la muy fragmentada oposición iraní en el extranjero.

Poco antes de la guerra, Razzagh y otros comenzaron a planear una conferencia opositora en Londres, el Iran Freedom Congress, para reunir a grupos prodemocracia. Razzagh representaba a un grupo de opositores dentro de Irán, incluyendo Sotoudeh y Narges Mohammadi, laureada con el Nobel de la Paz, que está encarcelada.

Calificó la conferencia como un primer paso hacia la formación de una coalición para impulsar una “transición política” en Irán.

Durante décadas, los gobernantes iraníes han aplastado la oposición política organizada. Algunos activistas de la diáspora dicen que la guerra está agravando esa presión.

“Israel y Estados Unidos están diciendo: bueno, si la República Islámica no los mata, dejen que nosotros los bombardeemos. Han sido tomados como rehenes por ambos lados”, dijo Nazemi sobre los iraníes que se encuentran en el país.

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La periodista de The Associated Press Sarah El Deeb en Beirut, Líbano, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.