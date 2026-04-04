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AP Fotos: Cristianos de todo el mundo celebran el Viernes Santo

El Viernes Santo es un día único — y de una solemnidad singular — en el calendario cristiano.

Conmemora la crucifixión y muerte de Jesús, antes de lo que constituye un principio central de la fe para los creyentes: su resurrección dos días después, el Domingo de Pascua, según los Evangelios.

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Las imágenes de la fotogalería fueron seleccionadas por editores de fotografía de The Associated Press.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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