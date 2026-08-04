Irán y Omán avanzan en acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, dicen funcionarios

Irán y Omán han avanzado hacia un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, informaron funcionarios regionales el martes en un posible avance que podría ayudar a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Según el acuerdo incipiente, los barcos entrarían al Golfo Pérsico por una ruta controlada por Irán y saldrían por una ruta controlada por Omán, con el cobro de peaje por prestar seguridad y preservar el entorno marítimo, dijeron dos funcionarios regionales a The Associated Press.

Enfatizaron que las negociaciones siguen en curso y que el acuerdo final podría adoptar una forma distinta. Añadieron que cualquier pacto estaría vinculado al levantamiento del bloqueo estadounidense sobre los puertos iraníes. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para abordar las delicadas negociaciones a puerta cerrada.

Cualquier acuerdo que formalice el control de Irán sobre el estrecho supondría una importante victoria estratégica para Teherán. Por esa razón, Estados Unidos podría frustrarlo al negarse a levantar el bloqueo. El estrecho era una vía marítima internacional abierta antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero.

Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump también enfrenta una presión creciente para poner fin a una guerra impopular que ha elevado los precios de la gasolina antes de las elecciones de mitad de mandato y ha reducido las reservas de Estados Unidos de algunas municiones. En los últimos días, ha zigzagueado entre amenazar con ataques masivos y expresar apoyo a los esfuerzos diplomáticos.

Funcionarios de Estados Unidos confirman avances sin dar detalles

El secretario de Estado Marco Rubio al hablar con periodistas en el Departamento de Estado, señaló: “Ha habido avances en esas conversaciones, pero todavía no hay nada definitivo. Esperamos que eso ocurra muy pronto”.

Rubio ya había descartado cualquier acuerdo que otorgue a Irán el control del estrecho, al afirmar el mes pasado que eso crearía un “precedente muy peligroso” para otras partes del mundo.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo a CNBC que “existe la posibilidad de que tengamos un acuerdo hoy o mañana para abrir el estrecho y avanzar hacia una posición más normalizada en este conflicto”.

Consultado sobre si habría peajes por el tránsito a través del estrecho, Bessent respondió: “Creo que sería libertad de movimiento, y aunque las cosas han estado un poco delicadas allí en los últimos días, vimos a bastantes barcos salir incluso ahora”.

The New York Times fue el primero en reportar sobre el posible acuerdo entre Irán y Omán.

Trump dice que esta es la “última oportunidad” de Irán

Una quinta parte del petróleo y el gas comercializados en el mundo transitaba por el estrecho de Ormuz antes de la guerra. Los ataques iraníes contra barcos la han paralizado en gran medida, lo que ha provocado un aumento del precio del combustible, los fertilizantes y otros bienes, y ha sacudido economías mucho más allá de Oriente Medio.

Trump aseguró el lunes que Estados Unidos estaba en conversaciones con Irán, y afirmó que era la “última oportunidad” de Teherán para alcanzar un acuerdo y evitar más bombardeos.

“La primera fase es la apertura de los estrechos. La segunda fase será la desnuclearización", afirmó Trump. "Y eso llevará un poco de tiempo”.

Irán ha negado que esté negociando con Estados Unidos, y sostiene que las conversaciones son únicamente con Omán.

Ambas partes alcanzaron un acuerdo provisional en junio para reabrir el estrecho e iniciar 60 días de conversaciones destinadas a poner fin a la guerra y resolver la disputa sobre el programa nuclear de Irán. Ese acuerdo se vino abajo por el aumento de las hostilidades centradas en el estrecho, y el plazo vence en alrededor de dos semanas.

Buque de carga reporta ataque en el estrecho

Mientras tanto, un buque de carga reportó haber sido “alcanzado por un proyectil desconocido” en el estrecho frente a la costa de Omán, informó el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, sin ofrecer más información sobre el barco, incluido bajo qué bandera navegaba o si transportaba carga.

Según la firma británica de seguridad marítima Ambrey, el buque sufrió daños, sin dar más detalles.

En las últimas semanas, Irán había atacado repetidamente barcos que utilizaban una ruta que pasa cerca de Omán, supervisada por el ejército de Estados Unidos y destinada a eludir el control de Teherán.

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Lee reportó desde Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.