Ataques con drones rusos y ucranianos matan al menos a 5 personas en cada país

Los ataques con drones ucranianos en la región que rodea Moscú mataron a cinco personas, informaron funcionarios locales el martes, mientras que las autoridades en Ucrania señalaron que los ataques aéreos rusos allí también causaron al menos cinco muertes de civiles.

Desde la invasión de Rusia hace más de cuatro años, Ucrania ha desarrollado drones de largo alcance que pueden alcanzar objetivos en el interior de Rusia. En el último año han golpeado instalaciones petroleras, grandes depósitos de almacenamiento y otra infraestructura clave.

Los incesantes ataques aéreos rusos contra Ucrania han matado a más de 16.000 civiles, una cifra que aumenta de manera constante cada año, según Naciones Unidas.

Ninguna de las partes publica cifras verificables de bajas de tropas en la línea del frente, que se extiende unos 1.250 kilómetros (800 millas) por el este y el sur de Ucrania.

No fue posible verificar de forma independiente las afirmaciones de ninguna de las partes.

Rusia dice que un dron ucraniano mató a 7 en la costa del mar Negro

El número de muertos por un ataque con dron el lunes en el balneario ruso del mar Negro de Arkhipo-Osipovka aumentó a siete, incluidos tres niños, informaron las autoridades regionales.

Las autoridades regionales de Krasnodar actualizaron el martes por la mañana la cifra de heridos a 58, con 21 de ellos hospitalizados.

Imágenes que circulaban en internet mostraban un dron estrellándose contra una playa abarrotada, mientras parecían oírse disparos rápidos de fondo. Ucrania no ha comentado sobre el ataque.

Drones ucranianos atacan cerca de Moscú y San Petersburgo

Un ataque con drones ucranianos en la región de Moscú, que rodea pero no incluye la capital rusa, mató a cinco personas y dejó otros 10 heridos el martes por la mañana, informó el gobernador regional, Andrei Vorobyov.

La mayor parte de los daños del ataque se produjo en el distrito municipal de Chekhov, donde se desataron varios incendios en la zona industrial de Novoselki, indicó Vorobyov.

En el más reciente de una serie de ataques, el principal minorista en línea de Rusia, Wildberries, informó el martes que su almacén en la región de Leningrado, que limita con San Petersburgo, estaba en llamas.

En la región de Tver, ubicada entre Moscú y San Petersburgo, restos de drones causaron daños “parciales” en una pared de un almacén de Wildberries en la aldea de Emmaus, señaló el gobernador regional, Vitaly Korolyov.

En total, el Ministerio de Defensa ruso reportó el martes por la mañana que sus defensas antiaéreas derribaron 320 drones ucranianos durante la noche.

Rusia golpea puertos ucranianos y el transporte marítimo

El Ministerio ruso de Defensa afirmó en un comunicado el martes que la noche anterior sus fuerzas “continuaron atacando puertos ucranianos, embarcaciones e infraestructura portuaria” utilizada por el ejército de Kiev.

En el puerto de Chornomorsk, en la región sureña ucraniana de Odesa, el ejército ruso dijo que atacó una planta de componentes automotrices y una terminal portuaria, donde las fuerzas ucranianas “estaban reparando vehículos militares y almacenando municiones y combustible”.

Mientras tanto, un carguero con mercancía militar resultó dañado en el puerto sureño de Mykolaiv, mientras que otro barco que descargaba carga militar fue alcanzado en Pivdennyi, otro puerto ucraniano del mar Negro, según el comunicado.

El ministerio también indicó que dos buques que transportaban armas y equipo militar hacia puertos ucranianos resultaron dañados en el mar, al sur de Odesa.

Ucrania reporta más ataques rusos con bombas planeadoras

Los ataques rusos contra Mykolaiv, incluido su puerto, mataron a una mujer de 89 años e hirieron a otras siete personas de entre 2 y 83 años, informaron funcionarios regionales ucranianos.

El ataque ruso contra infraestructura civil en la región sureña de Odesa destruyó una vivienda particular e hirió a dos personas, según Oleh Kiper, jefe de la administración militar regional de Odesa.

En otro punto, en la región norteña ucraniana de Sumy, seis bombas planeadoras rusas mataron a tres personas, incluidas dos niñas de 5 y 10 años y una mujer anciana, informó Oleh Hryhorov, jefe de la administración militar regional de Sumy.

Las fuerzas rusas también atacaron Járkiv y 18 localidades y aldeas en toda la región norteña durante las 24 horas previas, matando a una persona e hiriendo a otras siete, incluido un niño de 8 años, informó Oleh Syniehubov, jefe de la administración militar regional de Járkiv.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.