Instalaciones petroleras arden en San Petersburgo mientras Kiev lanza más de 1.000 drones a Rusia

Ataques ucranianos incendiaron el domingo una terminal de exportación de petróleo en San Petersburgo, mientras Kiev lanzaba más de 1.000 drones en toda Rusia en uno de sus mayores bombardeos aéreos.

El ataque se produce en medio crecientes tensiones entre Ucrania y Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado a Kiev por sus ataques contra la infraestructura petrolera rusa.

Una persona murió y otras cinco resultaron heridas en el ataque, que provocó incendios tanto en la Terminal Petrolera de Petersburgo como en el depósito de petróleo de Ruchi de la ciudad, informó el gobernador local, Alexander Beglov. También fueron atacados un centro logístico perteneciente al minorista ruso Ozon y un centro de datos del gigante tecnológico local VK, confirmaron ambas empresas.

El Ministerio ruso de Defensa indicó el domingo que sus fuerzas habían destruido 1.015 drones ucranianos sobre 15 regiones rusas, así como sobre la península ucraniana de Crimea, anexionada, y el mar Negro.

Mientras tanto, una mujer murió y al menos otras dos personas resultaron heridas, incluida una niña de 6 años, después de que Rusia lanzara dos ataques contra la ciudad ucraniana sureña de Zaporiyia, señalaron funcionarios locales.

Dos edificios de apartamentos, 18 automóviles y una institución educativa resultaron dañados como consecuencia del ataque, dijo el jefe de la Administración Militar Regional de Zaporiyia, Mykhailo Semikin.

Rusia continúa sus ataques a la energía, dice Kiev

Trump anunció el 11 de octubre que Rusia y Ucrania habían acordado un “alto el fuego energético” en la guerra, que ya lleva 4 años y medio, pero no ofreció detalles al respecto, y Kiev reportó ataques de Moscú contra instalaciones energéticas después de su declaración.

Ucrania confirmó el jueves que había reanudado los ataques contra el petróleo ruso tras una pausa de tres días.

Zelenskyy se indignó por el continuo bombardeo aéreo de Rusia contra la infraestructura energética de su país, en aparente desafío a la exigencia de Trump el domingo de que ambas partes detuvieran esos ataques. El gobierno ucraniano dijo inicialmente que estaba acatando el alto el fuego.

En una publicación en X el domingo, Zelenskyy afirmó que, en la semana transcurrida desde el anuncio de Trump sobre un alto el fuego energético, Rusia había atacado 76 veces los sectores energético, petrolero y gasífero de Ucrania.

También indicó que, solo durante la noche anterior, instalaciones energéticas en cuatro regiones ucranianas habían sido atacadas y decenas de miles de familias seguían sin electricidad. Acusó a Rusia de intentar provocar un apagón.

“Estados Unidos debería ver que Rusia no está tomando ninguna medida recíproca en respuesta al alivio de sanciones o a los acuerdos. Por el contrario, toman cada señal de una oportunidad para ganar dinero como prueba de que su apuesta por la guerra está dando resultados y pueden seguir luchando”, escribió.

Zelenskyy también subrayó que la guerra continuaba debido a la invasión de Rusia, no porque Ucrania se estuviera defendiendo.

“Es Rusia la que debe enfrentar presión para que la paz tenga una oportunidad. Gracias a todos los que entienden esto y ayudan”, expresó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.