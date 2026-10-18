Vance enfrenta preguntas difíciles sobre la guerra con Irán, inmigración y más en un foro de CBS

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, enfrentó preguntas difíciles de votantes sobre las políticas del gobierno de Trump en torno a los centros de datos, los altos costos, la inmigración y su propia retórica en un encuentro con ciudadanos de CBS News que se emitió la noche del sábado.

La serie de preguntas incisivas, algunas de votantes que dijeron haberles apoyado a él y al presidente, Donald Trump, anticipó el camino accidentado que podría enfrentar al intentar responder por el historial del gobierno si él mismo se postula para presidente en 2028.

Vance, quien dijo durante el foro que “por supuesto” existe la posibilidad de que no se postule para presidente, afrontó una pregunta especialmente punzante sobre “una falta de liderazgo”, publicada por la viuda de una de seis soldados de Estados Unidos muertos por un ataque con dron iraní en Kuwait, que ocurrió al día siguiente de que Trump iniciara la guerra con Irán.

“Literalmente, esta es la primera vez que oigo hablar de esto”, respondió Vance.

Luego añadió: “Este trabajo es un honor increíble, pero uno vive un poco en una burbuja y a veces la información no llega hasta arriba”.

Preguntas sobre la estrategia y los costos de la guerra con Irán

Después de hablar al vicepresidente sobre su difunta esposa, la sargento mayor Nicole Amor, quien murió el 1 de marzo, Joey Amor preguntó por los errores y fallas fundamentales que llevaron a la muerte de esos soldados y cómo se exigirían responsabilidades a los líderes.

Vance pareció desconcertado por las preguntas de Amor y reiteró: “Literalmente, esta es la primera vez que oigo hablar de esto”, y señaló que quería hablar con Amor después para saber más.

Pero, a medida que continuó, Vance reconoció que se cometieron errores y afirmó: “hubo problemas con el lugar donde estaban ubicadas las tropas que nos dimos cuenta de que fue un error enorme, que podíamos hacerlo mejor, y lo hemos cambiado”.

Un hombre de Michigan que dijo que votó por Trump y Vance en 2024, pero que ahora planea votar por el candidato demócrata al Senado Abdul El-Sayed, presionó a Vance por los altos precios de la gasolina derivados de la guerra. En respuesta, Vance reconoció que los precios de la gasolina eran demasiado altos y sostuvo: “Creo que es importante ser honestos sobre por qué están tan elevados”.

Atribuyó la situación a “lo que está pasando en Oriente Medio” y dijo que el gobierno estaba tomando medidas para intentar bajar los precios.

“Nunca hemos tenido una situación como esta, en la que tienes, en la práctica, al mayor estado patrocinador del terrorismo intentando estrangular el suministro energético mundial”, declaró Vance, sin reconocer que esa situación ocurrió a causa de la guerra que Trump emprendió.

También culpó al expresidente Joe Biden, al afirmar que durante su mandato se redujo la capacidad de refinado de Estados Unidos.

Pero cuando se le insistió sobre la responsabilidad del gobierno de Trump en la situación actual, el vicepresidente sugirió que mirar hacia atrás para buscar culpables no era el camino.

“En lo fundamental, estamos donde estamos y, en mi opinión, me gustaría saber cuál es la solución de Abdul El-Sayed para el problema que tenemos ahora mismo”, expresó Vance. “Es fácil criticar algo que ocurrió hace siete meses”.

Redadas migratorias y el lenguaje en torno a los inmigrantes

Una monja que habló con Vance sobre su fe católica compartida cuestionó las duras tácticas de control migratorio del gobierno, como la separación de niños y sus padres cuando los adultos son detenidos en redadas, y cómo eso encajaba con sus valores.

“Estamos tratando de encontrar el equilibrio adecuado”, dijo Vance. Cuando el moderador Tony Dokoupil le preguntó a Vance si el gobierno no estaba logrando ese equilibrio, Vance contestó: “Creo que eso es constantemente un trabajo en curso”.

Admitió que “a veces hay personas que cometen errores. A veces hay personas que pifian de verdad”.

Cuando Dokoupil pidió ejemplos específicos, Vance indicó que hay varios casos que el gobierno ha investigado y que derivaron en capacitación adicional o medidas disciplinarias para agentes de control migratorio, pero señaló que no lo publicitan para permitir que las investigaciones sigan su curso.

Otra votante, que dijo que se convirtió en inmigrante hace cinco años y que votó por Vance después de convertirse en ciudadana de Estados Unidos, le preguntó de forma directa por sus comentarios recientes en los que se refirió a los titulares de visas H1-B como “siervos extranjeros bajo contrato”, y lo acusó de “convertir a los inmigrantes en chivos expiatorios por los problemas que se supone que usted debe resolver”.

“En la medida en que mi lenguaje haya sido imperfecto aquí, eso es responsabilidad mía”, manifestó Vance, antes de explicar que intentaba criticar a las empresas que traen a los trabajadores, no a los trabajadores inmigrantes en sí.

Vender acceso a la Casa Blanca es “repugnante y despreciable”

Dokoupil presionó a Vance sobre si Trump y otros miembros de su gobierno estaban obteniendo ganancias de la presidencia, incluidos los casi 1.200 millones de dólares que el presidente obtuvo el año pasado de sus negocios de criptomonedas, según una declaración federal. Cuando se le preguntó si había visto algo en la Casa Blanca que le resultara inquietante, Vance respondió: “Nunca he visto nada así por parte del presidente”.

No obstante, dijo que hay evidencia de corrupción en Washington, pero que no ve evidencia de ello por parte del presidente ni del gobierno.

Vance comentó que ha leído artículos sobre acusaciones, pero afirmó que él mismo va a investigar los señalamientos y descubre que no son ciertos.

Dokoupil preguntó a Vance sobre las ganancias del presidente con criptomonedas, junto con la reciente renuncia de su embajadora en Grecia, Kimberly Guilfoyle, por acusaciones que ella niega, de que estaba aprovechando su cargo para obtener beneficios.

“Si alguien está vendiendo acceso a la Casa Blanca, eso es repugnante y despreciable y debería enfrentar consecuencias”, declaró Vance.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.