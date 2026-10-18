Japón lanzará una nave en una misión para obtener muestras de una luna marciana

Japón se dispone a lanzar una nave espacial en la primera misión del mundo destinada a traer de vuelta muestras de Fobos, una de las dos pequeñas lunas con forma de papa que orbitan Marte.

Los científicos esperan que la misión, que se prevé que dure cinco años, aporte pistas sobre cómo se formaron Fobos y su hermana menor, Deimos, y que incluso ayude a arrojar luz sobre los orígenes de la vida en el sistema solar.

La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA, por sus siglas en inglés) lanzará la nave espacial el martes en un nuevo cohete H-3, el más destacado de los lanzadores japoneses, en un momento en que Estados Unidos, China y otros países consideran enviar astronautas a Marte.

Las muestras de Fobos aportarán datos útiles para que los científicos evalúen el uso de una luna marciana como base para una futura misión tripulada al planeta, indicó el gerente del proyecto MMX, Yasuhiro Kawakatsu.

“A pesar de su posible importancia, las lunas marcianas nunca han sido investigadas por completo”, indicó Kawakatsu. “Se las conoce como las montañas por escalar más importantes del sistema solar”.

Japón encabeza la misión internacional, que incluye equipos y apoyo de comunicaciones de la NASA y otras agencias espaciales nacionales.

JAXA busca estudiar cómo se formaron las lunas de Marte

Desde la década de 1960, se han enviado decenas de misiones a Marte, pero sus lunas siguen siendo en gran medida un misterio. Fobos y Deimos toman sus nombres de las personificaciones mitológicas griegas del miedo y el terror, hijos del dios de la guerra Ares, cuyo equivalente romano es Marte.

Han fracasado múltiples intentos rusos de aterrizar en Fobos, incluido uno en 2011.

Una pregunta clave será cómo se formaron y de qué están hechas. Algunos científicos creen que los dos cuerpos irregulares, marcados por cráteres, podrían ser restos de escombros formados después de que un gran objeto celeste chocara contra Marte. Otros sostienen que las lunas podrían ser asteroides que llegaron desde otro lugar.

Funcionarios de JAXA consideran que las muestras de Fobos darán respuestas.

“Casi con toda seguridad podemos llegar a una conclusión al analizar muestras de suelo (de Fobos)”, señaló el investigador principal de MMX, Kiyoshi Kuramoto.

Los científicos eligieron recolectar muestras de Fobos principalmente porque la luna está más cerca de Marte que Deimos y, por lo tanto, podría contener más información sobre el planeta. Se espera que el material procedente de Marte represente alrededor del 0,1% del material recolectado en Fobos, según funcionarios de JAXA.

Fobos, de unos 20 a 30 kilómetros (10 a 20 millas) de diámetro, orbita Marte a una distancia de unos 6.000 kilómetros (3.700 millas) tres veces al día.

Las muestras de Fobos también podrían arrojar luz sobre el origen de Deimos, ya que se cree que ambas lunas tienen raíces similares, indicó Kuramoto. La misión también incluye planes para sobrevolar Deimos y recopilar observaciones.

MMX pasará 3 años estudiando Fobos

Será un viaje largo para llegar al planeta rojo, a 55 millones de kilómetros (34 millones de millas) de la Tierra en su punto más cercano. La distancia real de vuelo será de 500-600 millones de kilómetros (310-370 millas), explicó Kawakatsu.

Tras el lanzamiento en el cohete H3, la nave espacial llegará a la región de Marte alrededor de agosto de 2027. Luego volará cerca de Fobos y a su alrededor durante tres años para recopilar datos y reunir muestras de la luna antes de regresar a casa en 2031.

MMX está compuesta por tres módulos —de propulsión, exploración y retorno— y pesa unas 5 toneladas. Sólo el tercer módulo regresará, con las muestras almacenadas en una cápsula.

La nave espacial llevará 13 instrumentos, incluido un rover desarrollado conjuntamente por Francia y Alemania que aterrizará en la luna, así como un dispositivo de muestreo de la NASA y un instrumento para medir rayos gamma, y el dispositivo de comunicación de espacio profundo de la Agencia Espacial Europea. Un sensor japonés de radiación recopilará datos que pueden ayudar a una futura exploración tripulada de Marte.

La misión recolectará muestras de la luna de Fobos

El vehículo franco-alemán Idefix aterriza primero en Fobos. Durante una misión de 100 días, aproximadamente en 2029, explorará la superficie de la luna para ayudar al posterior muestreo japonés del suelo.

Una vez que MMX aterrice algún tiempo después, los científicos de JAXA buscan recolectar al menos 10 gramos (0,35 onzas) de suelo de la luna en dos intentos de muestreo, utilizando métodos de Estados Unidos y de Japón.

El dispositivo de muestreo de la NASA utiliza gas presurizado para levantar el polvo superficial hacia un contenedor, y el método de extracción con barrena de JAXA recolectará muestras desde una profundidad de unos 2 centímetros (menos de 1 pulgada).

En el primer intento, MMX recolectará muestras de la superficie y del subsuelo utilizando ambos dispositivos, y tomará muestras adicionales del subsuelo en el segundo aterrizaje.

Los científicos dicen que recolectar muestras de múltiples ubicaciones aumenta las probabilidades de obtener posibles rastros de vida microbiana pasada procedente de Marte.

Las muestras se almacenarán en una cápsula con protección térmica diseñada para sobrevivir al reingreso en la atmósfera terrestre. Se espera que aterrice en Australia antes de ser enviada de regreso a Japón.

Las dos misiones Hayabusa de Japón trajeron de vuelta muestras de asteroides, la primera en 2010 y nuevamente en 2020.

La gravedad extremadamente baja de la luna es un desafío

La nave espacial debe elegir un sitio relativamente liso y nivelado para su aterrizaje, basándose en datos topográficos proporcionados por el vehículo, y luego recolectar muestras en un plazo de dos horas.

Aterrizar en la luna, marcada por cráteres y con apenas una dosmilésima parte de la gravedad de la Tierra, es un desafío.

Para minimizar los rebotes al tocar suelo, el módulo de exploración de MMX está equipado con un tren de aterrizaje de cuatro patas con características de absorción de impactos.

El vehículo tiene ruedas que pueden lograr tracción en baja gravedad, enderezarse si se vuelca y moverse “a paso de caracol”, indicó JAXA.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.