El huracán Trudy lleva fuertes lluvias y vientos a la costa del Pacífico de México

El huracán Trudy llevó lluvias intensas y vientos fuertes a zonas de la costa del Pacífico del suroeste y del centro-occidente de México la madrugada del domingo, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Se mantenía vigente una alerta de huracán desde Manzanillo, en el estado de Colima, hasta Cabo Corrientes, en Jalisco. Los datos más recientes del NHC mostraban al huracán de categoría 2 con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora (100 millas por hora), unos 215 km (135 millas) al sur de Cabo Corrientes, en el estado de Jalisco, y 185 kilómetros (115 millas) al oeste-suroeste de Manzanillo, desplazándose hacia el noroeste a 15 km/h (9mph).

Mientras tanto, el tifón Champi se fortaleció hasta convertirse en un supertifón de categoría 4 mientras pasaba frente a Guam.

Se esperaba que el centro de Trudy se mantuviera cerca de la costa mexicana hasta la noche del domingo antes de desplazarse al sur de la península de Baja California. Era posible un ligero fortalecimiento la mañana del domingo, pero se preveía que perdiera fuerza hacia el final del día. Se mantenía vigente una alerta de tormenta tropical para Las Islas Marías. Se suspendió una alerta para la costa al este de Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas.

La Marina de México instó a los navegantes y a los residentes costeros a extremar precauciones debido al oleaje elevado, las lluvias intensas y el riesgo de crecida de ríos, inundaciones y deslaves en zonas vulnerables.

Autoridades de Colima señalaron que los riesgos seguían siendo bajos, pero advirtieron que las lluvias fuertes podrían causar daños porque el suelo ya estaba saturado por tormentas sucesivas que han pasado por la costa del Pacífico.

Se esperaba que Trudy dejara entre 10 y 20 centímetros (de 4 a 8 pulgadas) de lluvia durante el fin de semana, con acumulados aislados de alrededor de 30 centímetros (12 pulgadas) a lo largo de la costa y en zonas cercanas en Michoacán, Colima y Jalisco. El centro de huracanes advirtió sobre inundaciones y deslaves potencialmente mortales, especialmente en áreas con terreno escarpado.

También en el Pacífico, Champi se alejaba de Guam el domingo después de pasar cerca del extremo sur de la isla, con vientos sostenidos de 240 km/h (150 mph). A la 1 de la tarde del domingo, hora local, se encontraba 210 kilómetros (130 millas ) al oeste de Guam, moviéndose hacia el oeste a 26 km/h (16 mph ), según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

La tormenta podría fortalecerse hasta convertirse en un supertifón de categoría 5 a primera hora del lunes. Guam y Rota permanecían bajo advertencia de tifón, mientras que se cancelaron la advertencia de tormenta tropical y la vigilancia de tifón para Tinian y Saipán.

Los gobernadores de Guam y de las Islas Marianas del Norte solicitaron el viernes declaraciones de emergencia por desastre.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó el sábado una declaración de emergencia para Guam, autorizando a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) a coordinar todos los esfuerzos federales de ayuda por desastre. La FEMA anunció que hay asistencia federal por desastre disponible para el territorio de Guam para complementar los esfuerzos de respuesta local tras el tifón Champi.

Se cerraron aeropuertos, puertos y algunas instalaciones de salud en los territorios. Era poco probable que los recursos llegaran a las islas antes de entre tres y cinco días, según actualizaciones del sábado de FEMA.

Los territorios aún se recuperan de los supertifones Sinlaku y Bavi, que impactaron en abril y julio, respectivamente.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.