Se propaga incendio forestal cerca de ciudad turística francesa; evacuan a carca de 20.000 personas

Unas 20.000 personas fueron evacuadas el jueves de pueblos y balnearios turísticos a lo largo de la costa atlántica francesa en medio del último de una serie de incendios forestales y cientos de bomberos para combatirlos.

Las autoridades locales reportaron que el fuego en un bosque cerca de la localidad de Lège Cap-Ferret, al suroeste de Burdeos, se ha extendido por más de 31 kilómetros cuadrados (12 millas cuadradas), pero no se han reportado heridos.

La prefecta de la región circundante de Gironda, Sophie Brocas, indicó que se han desplegado unos 700 bomberos, incluyendo efectivos llegados desde la región de París. El fuego se ha acercado a menos de 300 metros (980 pies) de las primeras viviendas en Lège, agregó apuntando que en la zona operan también aviones que arrojan agua sobre las llamas.

Más tarde en el día, la oficina de la prefecta indicó que el incendio forestal aún no había sido controlado, pero seguía contenido al norte de Lège.

Más de 10.000 personas, incluyendo turistas que se alojaban en campamentos y zonas de acampada, fueron trasladadas a un lugar seguro durante la noche, junto con más de 1.000 residentes en zonas próximas al bosque. Las autoridades evacuaron el pueblo de Claouey, incluyendo a residentes que se alojaban en varios campings, como medida de precaución. Brocas señaló que la evacuación afectó a 8.800 personas.

Varios municipios han abierto centros de acogida y descanso para los evacuados, indicó la prefectura.

El sur de Europa ha registrado múltiples incendios de gran magnitud este verano. Los científicos advierten que el cambio climático está agravando la frecuencia e intensidad de las olas de calor y la sequía, lo que hace que la región sea más vulnerable a los incendios forestales.

Tras una sucesión de olas de calor que comenzó incluso antes del verano, en las últimas semanas los incendios han arrasado distintas zonas de Francia, devastando grandes extensiones de terreno en medio de temperaturas récord y un tiempo seco. Las plantas y la vegetación sufren un severo estrés hídrico, lo que incrementa el peligro de incendios.

Según el ministro del Interior, Laurent Nunez, desde el inicio del año se han declarado más de 12.500 incendios forestales y ya se han quemado casi 44.000 hectáreas.

Incendios forestales en España e Italia

En otras partes de Europa, los incendios forestales continuaron arrasando Sicilia el jueves, un día después que un bombero muriera durante las operaciones para sofocar un incendio en Caltanissetta, informó el Departamento Nacional de Bomberos.

El presidente italiano Sergio Mattarella envió una nota de condolencias a la familia y a los colegas del bombero, Alessandro Marchì, quien era jefe de Departamento.

En España, los bomberos combatieron múltiples incendios en medio de una ola de calor, con las peores temperaturas previstas de hasta 44 grados Celsius (111 grados Fahrenheit) en el sureste. Un incendio cerca de Alcalá de Henares, cerca de Madrid, provocó que el servicio de trenes de alta velocidad entre la capital y Barcelona se suspendiera brevemente el jueves.

Por su parte, los bomberos en la provincia de Guadalajara continuaron extinguiendo un incendio de una semana de antigüedad que es el segundo más grande registrado en el país, con 320 kilómetros cuadrados (123 millas cuadradas) quemados. Otros incendios se desataron en el centro de España, incluido uno cerca de Toledo que destruyó unas 20 viviendas y provocó evacuaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.