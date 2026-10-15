Inauguran nuevo puente que conecta a China con Corea del Norte tras más de una década de retraso

Un nuevo puente que conecta a China con Corea del Norte fue inaugurado el jueves tras más de una década de retraso, un indicio de que los vínculos entre ambos países son más estrechos.

En la mañana se llevó a cabo una ceremonia para la puesta en marcha del Nuevo Puente del Río Yalu, informó la agencia noticiosa estatal china Xinhua. Un video en línea del medio estatal China News Service mostró camiones adornados con las banderas nacionales de China y Corea del Norte aguardando en el puente, que también estaba decorado con las banderas.

Beijing prevé que el cruce de cuatro carriles y 3 kilómetros (1,8 millas) de longitud, que conecta la ciudad china nororiental de Dandong con la urbe norcoreana de Sinuiju, impulse aún más los intercambios económicos, comerciales y entre personas.

El puente abre tras un retraso de 12 años

En un principio se tenía previsto que el puente empezara a funcionar en 2014, cuando aparentemente China había completado la construcción de su lado. Pero la fecha arribó sin que hubiese inauguración y sin que Corea del Norte realizara los trabajos correspondientes en su lado.

La ausencia de obras sustanciales en Sinuiju azuzó las especulaciones de que Pyongyang desconfiaba de volverse más dependiente económicamente de Beijing, o estaba molesto porque el gobierno chino votó a favor de resoluciones de Naciones Unidas que endurecían las sanciones internacionales contra el gobierno norcoreano por su programa nuclear. Algunos observadores plantearon que Corea del Norte y China también discrepaban sobre la ubicación del puente.

El contratiempo en torno al puente motivó un informe inusualmente duro en el Global Times, un periódico afiliado al gobernante Partido Comunista chino, que citó a residentes de Dandong que manifestaban frustración por los retrasos en lo que esperaban que fuera un impulso económico para su ciudad fronteriza.

El nuevo enlace abre un mes después de la inauguración de un puente entre Rusia y Corea del Norte

Algunos observadores señalaron que el nuevo puente probablemente impulsará el comercio bilateral y mejorará gradualmente la eficiencia logística.

Se prevé que reduzca la carga sobre un puente existente, pero ya envejecido, en la ruta Dandong-Sinuiju, por el que pasa más del 70% del comercio oficial entre ambos países. Ese puente, con décadas de antigüedad, sostiene una línea ferroviaria además de automóviles y camiones, pero el tránsito vehicular sólo puede circular en un sentido a la vez.

El gobierno surcoreano indicó el año pasado que había al menos 17 enlaces viales y ferroviarios activos a través de la porosa frontera entre Corea del Norte y China, que se extiende por más de 1.400 kilómetros (870 millas).

La puesta en marcha del nuevo puente se lleva a cabo aproximadamente un mes después de que Corea del Norte y Rusia abrieran un puente carretero como parte de sus empeños por afianzar sus relaciones. Algunos expertos dicen que es probable que funcionarios chinos se sintieran incómodos por esa inauguración.

Desde hace tiempo China ha sido el mayor socio comercial de Corea del Norte y su principal vía de sustento económico. Pero en años recientes, el líder norcoreano Kim Jong Un le ha dado prioridad a Moscú, enviando miles de soldados y armas convencionales para apoyar la guerra del presidente ruso Vladímir Putin contra Ucrania, aparentemente a cambio de asistencia militar y económica.

Kim se ha acercado recientemente a China con la aparente intención de mejorar la economía de su país y construir un frente contra Estados Unidos. Beijing, por su parte, quiere restablecer su influencia singular sobre Pyongyang. El año pasado, aproximadamente el 98% del comercio exterior de Corea del Norte fue con China.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.