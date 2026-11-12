Guatemala se prepara para el regreso de los restos del Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias

Cincuenta y dos años después de la muerte en el exilio del Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias, su familia traerá este jueves las cenizas del escritor a Guatemala, su país natal y adonde siempre quiso volver.

La capital guatemalteca se prepara para recibir los restos del autor galardonado en 1967, quien falleció en Madrid siete años después y permanecía enterrado en el cementerio parisino de Père-Lachaise.

La Universidad Popular, que Asturias fundó en 1920 junto a otros literatos y progresistas, es uno de los lugares donde será homenajeado. El barrio La Candelaria, en el centro de la capital guatemalteca y donde residió, se unirá a los honores, mientras el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias acogerá desde el 15 de noviembre sus restos. El escritor tendrá un funeral de Estado.

En el marco de otros homenajes, el Palacio Nacional de Cultura exhibe desde hace unos días una muestra con los manuscritos de tres de sus libros y documentos de su vida.

Luis Méndez Salinas, ministro de Cultura y Deportes y conocedor de la historia de Asturias, dijo a The Associated Press que parte del legado literario del Nobel está en Guatemala y otra parte en Francia.

“A Asturias le gustaba escribir sus cartas personales con dibujos. Por ejemplo le escribía a su mamá ‘te imagino de tal forma’ y le hacía un dibujito de cómo la imaginaba”, relató Méndez Salinas. El ministro conoce las cartas personales, libros y manuscritos del escritor que su familia donó en 2016 al Archivo General de Centro América, el cual resguarda documentos históricos de la región.

Precursor del realismo mágico; algunas de sus obras

Asturias nació el 19 de octubre de 1899 en la Ciudad de Guatemala. Hijo de Ernesto Asturias y María Rosales, desde muy joven se involucró en el mundo de la literatura.

Su obra es considerada una de las precursoras del realismo mágico y el auge de la literatura latinoamericana entre los años 1960 y 1970.

Los primeros estudios universitarios de Asturias fueron en Medicina; pero pronto cambió a Derecho, graduándose de abogado.

De 1924 a 1933 vivió en París, donde hizo estudios de postgrado en Antropología y Lingüística. En esa época ya había empezado a escribir su libro más conocido, “El Señor Presidente”, que trata sobre cómo era vivir bajo una dictadura. Inspirado en el gobierno del presidente Manuel Estrada Cabrera (1898-1920) y sus 22 años en el poder, lo publicó en 1946.

En 1930 había publicado su primera obra, “Leyendas de Guatemala”, basada en historias transmitidas por su madre.

Como periodista, Asturias trabajó para uno de los diarios más importantes de la época en Guatemala, El Imparcial, que circuló entre 1922 y 1985. Fue además poeta y novelista, participó en la protesta social y estuvo comprometido con el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, lo que le valió el exilio en 1954.

Ejerció como diplomático entre 1944 y 1954 —durante los gobiernos de Juan José Arévalo (padre del actual presidente Bernardo Arévalo) y Jacobo Árbenz— representando a su país en México, Argentina y Chile.

Condicionado por la convulsa política de Guatemala

Tras la caída del gobierno de Árbenz en 1954 mediante un golpe de Estado encabezado por el general Carlos Castillo Armas (1954-1957), Asturias se fue al exilio. Castillo Armas le quitó su pasaporte y la nacionalidad guatemalteca por considerarlo comunista.

Tres años después, Castillo Armas fue asesinado y Asturias pudo regresar a Guatemala. Vivió además en otros países por diversas causas.

En el gobierno de Julio César Méndez Montenegro (1966-1970) fue nombrado embajador en Francia.

En 1966 fue la última vez que estuvo en Guatemala: la violencia y la represión ya se vivían en el país a causa de una guerra entre el ejército y la guerrilla de izquierda (1960-1996), lo que le impidió regresar.

Sandino Asturias, el único nieto que el Nobel conoció en vida, recordó por su lado la cercanía que mantenía con su abuelo. “Había una complicidad con él; me escribía cartas y poemas”, contó. Uno de esos poemas fue “Nietecito amigo”, que el literato escribió el día en que nació su nieto.