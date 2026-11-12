Detenido en Sudáfrica un 10mo sospechoso en presunto plan para combatir en Ucrania

Las autoridades de Sudáfrica reportaron el jueves el arresto de una décima persona sospechosa de infringir la legislación nacional sobre mercenarios al intentar viajar a Rusia para combatir en la guerra en Ucrania.

Otras nueve personas fueron detenidas esta semana como parte de una investigación conjunta entre Interpol y la policía sudafricana sobre campañas de reclutamiento para la guerra.

Cinco de los sospechosos comparecieron ante el Tribunal de Magistratura de Kempton Park el martes, y la fiscalía indicó que se opondría a sus solicitudes de libertad bajo fianza.

Se espera que los otros cuatro se presenten ante el juez el jueves tras ser arrestados en un hotel de Johannesburgo mientras se preparaban para embarcar en vuelos hacia Rusia, dijo la portavoz de la policía, Katlego Mogale.

Los primeros nueve sospechosos fueron sido identificados como ciudadanos zimbabuenses. Los fiscales señalaron el martes que cinco de ellos habían proporcionado direcciones en Zimbabue cuando fueron procesados. Enfrentarán cargos relacionados con violaciones de la Ley de Regulación de Asistencia Militar Extranjera de Sudáfrica, que prohíbe la actividad de mercenarios y regula la ayuda militar a las partes implicadas en conflictos en el extranjero, incluido el reclutamiento y el entrenamiento.

Varios grupos de sudafricanos han sido repatriados después de denunciar que fueron engañados para combatir en el frente en Ucrania. De acuerdo con su relato, en un primer momento se les prometió recibir formación de seguridad en Rusia. Reportes de otros países africanos señalaron que muchos fueron captados con promesas de empleos lucrativos y generosos beneficios mediante publicidad engañosa a través de las redes sociales. Las autoridades han arrestado a varias personas en Sudáfrica por presuntamente facilitar los reclutamientos.

La presentadora de radio Nonkululeko Mantula fue acusada a finales de 2025 de reclutar a cuatro hombres sudafricanos para unirse al ejército de Rusia. Los hombres también enfrentaron cargos.

En Zimbabue, las autoridades dijeron en marzo que 15 ciudadanos habían muerto en la guerra en Ucrania y que estaban tratando de repatriar a otros 66. A los reclutas se les prometieron empleos bien remunerados, pero les confiscaron sus documentos de viaje y fueron obligados a entrar en combate, explicaron.

El gobierno de Kenia informó en febrero que más de 1.000 ciudadanos habían sido reclutados para combatir por Rusia. Las familias protestaron en Nairobi en marzo, exigiendo su regreso y el procesamiento de los responsables.

La policía también investigó denuncias de que Duduzile Zuma-Sambudla, hija del expresidente de Sudáfrica Jacob Zuma, ayudó a reclutar a 17 sudafricanos para combatir del lado del Kremlin con promesas de capacitación de seguridad. Zuma-Sambudla negó haber cometido irregularidad alguna y renunció a su escaño en el Parlamento en noviembre de 2025 tras las acusaciones

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.