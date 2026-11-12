Un ataque israelí contra un hospital en Gaza mata a 6 y otras noticias de Oriente Medio

Israel atacó un hospital en la Franja de Gaza a primera hora del jueves, un ataque que mató a seis personas e hirió al menos a una docena más. Entre los seis fallecidos había un médico, indicaron las autoridades sanitarias.

En Francia, las autoridades impidieron la entrada al país de un político israelí debido a su labor como destacado líder de colonos en la Cisjordania ocupada.

A continuación, las últimas noticias de Oriente Medio del jueves.

Ataque israelí contra un hospital en Gaza deja 6 muertos

El ataque tuvo como objetivo el Hospital Nasser, en el sur de Gaza, y mató a seis personas e hirió al menos a una docena más, informó el Ministerio de Salud de Gaza. Señaló que el ataque alcanzó el ala quirúrgica del hospital y que entre los fallecidos había un médico. Un periodista de The Associated Press en el lugar dijo que partes del segundo piso del edificio quedaron destruidas.

El ejército israelí afirmó que atacó a “un alto terrorista de Hamás” y a otros milicianos, sin aportar pruebas.

El Hospital Nasser, en la ciudad de Jan Yunis, es una de las pocas instalaciones médicas que siguen funcionando en Gaza, cuya infraestructura sanitaria ha quedado devastada por una guerra de años. Israel acusa a Hamás y a sus aliados de utilizar hospitales como cobertura para actividades militares.

Las fuerzas israelíes ya habían atacado anteriormente el Hospital Nasser, incluido un ataque en 2025 que mató a cinco periodistas, entre ellos la colaboradora de AP Mariam Dagga.

Francia veta la entrada a un líder de colonos israelíes

Yossi Dagan, un destacado colono israelí en la Cisjordania ocupada y miembro del partido Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu, dijo que las autoridades le negaron el permiso para entrar en Francia después de volar al Aeropuerto Internacional Charles de Gaulle.

El incidente ocurrió la semana pasada, pero se hizo público el miércoles. El Ministerio francés de Exteriores señaló que Dagan estaba “sujeto a una prohibición administrativa de acceso al territorio debido a su papel activo en la implementación de la política de asentamientos en Cisjordania”.

Dagan encabeza uno de los seis consejos regionales israelíes en Cisjordania y asistió este año a las inauguraciones de varios nuevos asentamientos. El miércoles dijo que las acciones de Francia no lo disuadieron y que seguía orgulloso de “construir la patria histórica del pueblo judío”. El Ministerio israelí de Exteriores calificó la decisión de Francia de “completamente inaceptable”.

Los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada son considerados ilegales y un obstáculo para la paz por la mayor parte de la comunidad internacional.

Francia fue uno de varios países europeos que este año endurecieron las restricciones contra colonos israelíes y los asentamientos. Aunque las prohibiciones de viaje suelen dirigirse a personas acusadas de violencia contra palestinos, algunos países también han empezado a imponer restricciones a funcionarios israelíes como Dagan, implicados en la política de asentamientos.

A principios de este año, Francia prohibió la entrada al ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ambos miembros del gabinete de Netanyahu.

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Este informe se actualizará a lo largo del día a medida que surjan nuevos acontecimientos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.