Cómo funciona la OTAN en tiempos de amenazas de Trump sobre Groenlandia

El presidente Donald Trump ha reiterado sus amenazas de tomar el control de Groenlandia, lo que está tensando las relaciones con los aliados de Estados Unidos en la OTAN y ha provocado una advertencia de que hacerlo por la fuerza podría significar el fin de la mayor alianza militar del mundo.

Las tensiones han aumentado rutinariamente entre algunos de los miembros de la OTAN a lo largo de las décadas, notablemente entre los vecinos Grecia y Turquía. Pero sería un precedente peligroso si su país más poderoso, Estados Unidos, anexara el territorio de otro aliado.

"De una forma u otra, vamos a tener Groenlandia", declaró Trump el domingo. La Casa Blanca no ha descartado el uso de la fuerza militar. Trump dice que quiere evitar que Rusia o China tomen el control y que hacer un trato sería "más fácil".

Groenlandia es una isla semiautónoma que forma parte del reino danés. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha advertido que "si Estados Unidos elige atacar militarmente a otro país de la OTAN, entonces todo se acaba ... incluida nuestra OTAN".

Décadas de defensa contra amenazas externas

La Organización del Tratado del Atlántico Norte fue formada por 12 naciones en 1949 para contrarrestar la amenaza que representaba la Unión Soviética durante la Guerra Fría. La disuasión de la OTAN funciona a través de una fuerte presencia de tropas estadounidenses en Europa, con armas nucleares de Estados Unidos estacionadas allí.

Sus filas han crecido desde que se firmó el Tratado de Washington, llegando a 32 países después de que Suecia se uniera en 2024, preocupada por una Rusia cada vez más agresiva. De hecho, la OTAN considera oficialmente que sus mayores amenazas son Rusia y el terrorismo internacional.

Las puertas de la OTAN están abiertas a cualquier país europeo que quiera unirse y pueda cumplir con los requisitos y obligaciones. Es importante destacar que la OTAN toma sus decisiones por consenso, por lo que cada miembro tiene derecho a veto. La administración Trump ha vetado la solicitud de Ucrania.

La OTAN se basa en el principio de que un ataque a cualquiera de sus miembros es un ataque a todos: la garantía de seguridad colectiva consagrada en el Artículo 5 del tratado. La credibilidad de la organización depende de que los adversarios crean que los 32 aliados cumplirán con ese compromiso.

Es un compromiso político y no una obligación legal que pueda ser impuesta por ningún tribunal. La única vez que se ha activado fue en 2001, para apoyar a Estados Unidos tras los ataques del 11 de septiembre en Nueva York y Washington.

Artículo 5: defensa colectiva contra externos, no internos

Trump indicó el año pasado que está comprometido con el Artículo 5, pero también ha alimentado dudas sobre si defendería a los aliados que no gastan lo suficiente en defensa. Sin embargo, sus repetidas amenazas contra Groenlandia llevan las cosas a otro nivel.

El Artículo 5 sería irrelevante en cualquier conflicto entre Estados Unidos y Dinamarca, ya que no habría unanimidad para activarlo. Además de la diplomacia, la OTAN no tiene una forma obvia de lidiar con conflictos abiertos entre sus miembros. Altos funcionarios de Estados Unidos y Dinamarca debían mantener conversaciones el miércoles.

Si las cosas empeoran, Dinamarca podría activar el Artículo 4 del tratado para consultas oficiales si siente que su soberanía o integridad territorial está amenazada. Las conversaciones del Artículo 4 no conducen automáticamente a ninguna acción.

Un ataque de Estados Unidos casi seguramente dividiría a la OTAN. Esto sucedió cuando Estados Unidos lideró un ataque a Irak en 2003, con el apoyo de Gran Bretaña y España, mientras que Francia y Alemania lideraron un grupo de otros vehementemente opuestos.

No está claro qué aliados se alinearían con Trump sobre Groenlandia.

Una alianza liderada por Estados Unidos

Estados Unidos es el miembro más poderoso de la OTAN. En términos reales, gasta mucho más en defensa que cualquier otro aliado y supera con creces a sus socios en términos de poder militar. Washington ha impulsado tradicionalmente la agenda, pero ha retrocedido bajo Trump.

La OTAN es más débil sin el liderazgo, las tropas, el equipo u otros activos militares de Estados Unidos. Es casi inconcebible que algún aliado vaya a la guerra con él, y mucho menos que espere ganar.

El trabajo diario en la sede de la alianza en Bruselas está dirigido por su secretario general, el ex primer ministro holandés Mark Rutte.

Como el principal funcionario civil de la OTAN, preside reuniones de embajadores en el Consejo del Atlántico Norte la mayoría de las semanas. Preside otras reuniones a nivel ministerial y cumbres de jefes de Estado y de gobierno. Rutte dirige la sede de la OTAN, fomenta el consenso y habla en nombre de los 32 miembros.

Una de sus principales tareas es asegurar que Estados Unidos siga comprometido con la OTAN. Como resultado, no critica a Trump, y el lunes evitó preguntas sobre Groenlandia y cualquier tensión en la OTAN sobre la isla.

"Todos los aliados están de acuerdo en la importancia del Ártico y la seguridad del Ártico porque sabemos que con la apertura de las rutas marítimas existe el riesgo de que los rusos y los chinos sean más activos", dijo Rutte a los periodistas.

Cuando se le preguntó si la OTAN estaba en crisis por Groenlandia, Rutte respondió: "No, en absoluto".

La sede militar de la OTAN está ubicada cerca en Mons, Bélgica. Siempre está dirigida por un alto oficial estadounidense. El actual comandante supremo aliado es el teniente general de la Fuerza Aérea Alexus Grynkewich. Trump es su comandante en jefe.

