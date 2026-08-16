Gran cantidad de perros asisten a misa por la festividad de San Roque en Bolivia

Las plazas de La Paz en Bolivia se poblaron el domingo de coquetos perros de todos los tamaños, razas y colores para jugar, compartir y asistir a una misa que un templo católico de la ciudad celebró en honor de San Roque, el santo patrono de los canes.

La céntrica iglesia se llenó de fieles y mascotas para la misa. El cura leyó un centenar de nombres de mascotas y sus familiares humanos que participaron de la celebración. Algunas señoras llevaban una foto de sus mascotas fallecidas.

“Las mascotas no sólo son fieles compañeras, alegran nuestras vidas y son parte de la familia”, manifestó el sacerdote Sandro Arana.

Con lágrimas en los ojos, la joven Priscila Belmonte le dijo a The Associated Press que tiene en casa 12 animales: 7 perros y cinco gatos. “Mi madre es muy católica y amante de los animales. También alimenta a los perros de la calle. Que Dios los proteja siempre”, expresó.

Cerca de allí, en el cuartel de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales, el comandante Martín Gálvez agasajó a los canes de la institución, los cuales acompañaron a la policía durante duras protestas recientes en La Paz.

“Siempre hay amigos de cuatro patas que nos acompañan en estas operaciones, y por eso les estamos agradecidos”, señaló. En premio recibieron alimento especial y casas nuevas.

En medio de abundantes ladridos, muchos dueños presumían a sus canes en las plazas, vestidos con elegantes trajes y coloridos atuendos. Todos iban sujetos con correas. No faltó alguno con frac, e incluso hubo quienes buscaron bronca con los rivales.

Por su parte, la alcaldía de la ciudad preparó un “show de talentos” en una avenida céntrica y organizó un concurso de perros con alguna habilidad.

Instituciones de salud publica aprovecharon la ocasión para promocionar la vacunación y, sobre todo, concientizar acerca de la tenencia responsable de canes, enfatizando el cuidado, respeto y bienestar de los animales caseros. Algunos activistas promocionaron la adopción de perros abandonados.

En su homilía, el sacerdote Arana recordó que San Roque fue un peregrino francés del siglo XIV que regaló sus bienes a los pobres y curaba a enfermos de la peste en Italia. Se le llamó el santo de los perros porque, al enfermar él mismo y aislarse en un bosque, un can le llevaba pan y le lamía las heridas.

San Roque también es el santo patrono de la ciudad de Tarija, en el sur de Bolivia, que el domingo celebró su festividad religiosa. El santo fue sacado en procesión por las calles, seguido de autoridades y danzarines en el mayor día festivo en esa ciudad.