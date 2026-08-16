Lala se degrada a tormenta tropical y provoca fuertes lluvias y vientos en Hawai

El huracán Lala se debilitó el domingo hasta volver a la categoría de tormenta tropical después de que su pared del ojo rozara Hawai sin tocar tierra, pero siguió castigando a la Isla Grande con ráfagas con fuerza de huracán y lluvias incesantes, que en algunos lugares alcanzaron un total de casi un metro (tres pies) y enviaron torrentes embravecidos ladera abajo.

Las autoridades informaron que se puso en marcha una misión de búsqueda y rescate en la que participaron Defensa Civil, la Guardia Nacional y un helicóptero de la Guardia Costera, después de que, al parecer, inundaciones repentinas arrancaran de sus cimientos varias viviendas habitadas en las comunidades costeras de Na’alehu y Wai’ohinu, cerca del extremo sur de la isla.

“Lo que hace que esto sea muy difícil es que hay agua corriendo, hay escombros y hay rocas en la carretera, y está oscuro”, dijo la mañana del domingo el alcalde del condado de Hawai, Kimo Alameda.

Al menos una persona murió en un accidente vehicular en el área de South Point de la Isla Grande, indicó el sábado el gobernador Josh Green.

La mañana del domingo, Honolulu enfrentaba la peor parte del clima, a medida que las condiciones de tormenta tropical se extendían hacia el oeste a través de la cadena de islas. El Departamento de Bomberos de Honolulu había realizado decenas de intervenciones relacionadas con el clima hasta las 2 de la mañana del domingo, hora local, incluidas 58 denuncias de árboles caídos, 39 techos arrancados por el viento, 12 líneas eléctricas caídas, 12 situaciones de cables con arcos eléctricos y un rescate de un nadador, según un comunicado de la ciudad.

Una advertencia de inundaciones repentinas abarcaba todo el estado, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. La lluvia intensa, los deslizamientos de lodo, los árboles caídos, las inundaciones activas y las líneas eléctricas caídas figuraban entre las mayores amenazas, señaló la mañana del domingo el experto del servicio meteorológico Stephen Parker.

“Básicamente, lo mejor que se puede hacer ahora mismo es quedarse en casa un poco más”, afirmó. “La tormenta no durará para siempre y, una vez que se limpien ese tipo de amenazas, será seguro volver a salir”.

Más de 200.000 hogares y negocios estaban sin electricidad la mañana del domingo en las tres islas más grandes de Hawai, según el rastreador de servicios públicos poweroutage.us. Al menos tres hospitales operaban con energía de generadores, dijo el gobernador.

Olas poderosas azotaban la costa de la Isla Grande mientras Lala pasaba lentamente. Al quedarse a poca distancia de tocar tierra, su pared del ojo no se debilitó y sus vientos golpearon las laderas de las montañas. Los cauces crecieron con escorrentías de rápido desplazamiento mientras bandas pluviales soplaban casi de lado.

Qué sigue para Lala

Había advertencias de tormenta tropical vigentes para las islas de Maui, Molokai, Lanai, Kahoolawe, Oahu, Kauai y Niihau, lo que elevaba la posibilidad de inundaciones destructivas e incluso de incendios forestales avivados por vientos fuertes en los lados más secos de las islas.

Parker explicó que la lluvia más intensa de la mañana del domingo caía sobre Lanai, Moloka’i y Oahu, mientras que los vientos más fuertes eran ráfagas de más de 161 km/h (100 mph) en el imponente volcán Mauna Kea, en la Isla Grande.

A las 5 de la mañana del domingo en Hawai, Lala se encontraba centrada a unos 125 kilómetros (75 millas) al sur de Honolulu y sus vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían hasta unos 220 km (140 millas) desde su centro.

Los pronosticadores esperan que Lala vuelva a adquirir fuerza de huracán a mitad de semana, una vez que esté bien al oeste de la cadena de islas.

Algunos lugares de mayor altitud en la Isla Grande, dominados por Mauna Kea, han recibido hasta 89 centímetros (35 pulgadas) de lluvia. Eso basta para aflojar laderas empinadas donde algunos de los 210.000 habitantes de la isla viven fuera de la red eléctrica en viviendas improvisadas.

A medida que se acercaba el huracán, se abrieron refugios, se cancelaron eventos y se instó a los ganaderos a dejar su ganado en los pastizales en lugar de en estructuras que podrían derrumbarse. Muchos residentes aún lidian con las secuelas de las devastadoras inundaciones de marzo y estaban tomando precauciones.

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La periodista de The Associated Press Jennifer Sinco Kelleher contribuyó desde Honolulu.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.