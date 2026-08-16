La BBC pide ayuda a tribunal de EEUU para citar a familiares de Trump en su demanda por difamación

La BBC pidió ayuda a un tribunal de Estados Unidos para obtener documentos y testimonios de miembros de la familia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en relación con su demanda por difamación de 10.000 millones de dólares contra la emisora británica, según se muestra en un documento judicial.

Los abogados de la BBC sostuvieron que Ivanka Trump, su esposo Jared Kushner y Donald Trump Jr. tienen “conocimiento personal” y probablemente poseen registros pertinentes para diversos elementos de las reclamaciones de Trump contra la emisora, de acuerdo con un escrito presentado el viernes ante un tribunal federal en Florida.

La emisora no ha podido entregarles citaciones judiciales porque los tres cuentan con protección del Servicio Secreto y demás personal de seguridad a su alrededor, se indica en el escrito.

Trump presentó la demanda en diciembre y solicita 10.000 millones de dólares en daños y perjuicios a la BBC, a la que acusa de difamación, así como de prácticas comerciales engañosas e injustas.

Las acusaciones se centran en la forma en que la emisora editó un discurso que Trump pronunció el 6 de enero de 2021, antes de que manifestantes atacaran el Capitolio en Washington, para usarlo en un documental de 2024. En la demanda se acusa a la BBC de “empalmar dos partes completamente separadas del discurso del presidente Trump” para “tergiversar intencionalmente el significado de lo que dijo el presidente Trump”.

Se añade que la edición fue “un descarado intento de interferir e influir” en la elección presidencial de Estados Unidos de 2024.

La BBC se disculpó con Trump por la edición engañosa, pero afirmó que no lo había difamado.

En la más reciente presentación ante el tribunal se indica que los familiares del mandatario tenían conocimiento de asuntos relevantes para el argumento de Trump “de que sería materialmente falso insinuar que incitó a la violencia” el 6 de enero de 2021.

En el escrito se menciona que Donald Trump Jr. e Ivanka Trump estuvieron presentes en el Despacho Oval cuando Trump aún revisaba su discurso, y se agrega que Donald Trump Jr. habló directamente con su padre después de que estallara la violencia en el Capitolio.

También se señala que la BBC le pidió a Trump que aceptara las citaciones en nombre de su hija y su yerno o que ordenara al Servicio Secreto que permita la entrega de las citaciones, pero él se negó. La emisora solicitó al tribunal que permitiera que las citaciones se envíen por correo electrónico y correo certificado.

El juez dio hasta el viernes al equipo legal de Trump para responder a la solicitud de la BBC.

El equipo legal del mandatario afirmó que “la BBC simplemente trata de desviar la atención de su propia y evidente responsabilidad”.

“La BBC difamó intencionalmente al presidente Donald J. Trump, y ahora la BBC busca hostigarlo a él, a su familia y a sus simpatizantes abusando del proceso de declaraciones”, según el equipo.

Se ha programado provisionalmente un juicio para febrero en el caso.

La semana pasada, un juez federal de Florida concedió a Trump un alivio temporal respecto de una orden que le exigía proporcionar detalles del desempeño financiero de su imperio empresarial como parte de la demanda.

El juez federal de distrito Roy Altman aceptó suspender esa orden mientras analiza una demanda enmendada de Trump que acotaría su alegato de que sufrió daños en sus negocios y en su reputación.

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Los periodistas de The Associated Press Kate Brumback en Atlanta, Georgia, y Alanna Durkin Richer en Washington contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.